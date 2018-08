Έντεκα μωρά είναι νεκρά, αφότου κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης οι μητέρες τους έλαβαν φαρμακευτική αγωγή με Viagra, το φάρμακο που προορίζεται για τη στυτική δυσλειτουργία, στο πλαίσιο μιας φαρμακευτικής έρευνας στην Ολλανδία.Η μελέτη, που περιελάμβανε 183 έγκυες γυναίκες στο Πανεπιστημιακό Ιατρικό Κέντρο του Άμστερνταμ, φυσικά διακόπηκε μετά τους θανάτους των μωρών, σύμφωνα με το τοπικό πρακτορείο ειδήσεων de Volksrant. Σκοπός της μελέτης ήταν να διαπιστωθεί εάν το αγγειοδιασταλτικό sildenafil, γνωστό ως Viagra, θα προωθούσε τη ροή του αίματος του πλακούντα, βοηθώντας το έμβρυο να αναπτυχθεί.Οι γυναίκες της μελέτης, η οποία ξεκίνησε το 2015 και ήταν προγραμματισμένο να διαρκέσει μέχρι το 2020, ήταν έγκυες με μωρά, τα οποία είχαν σοβαρά ελλείμματα ανάπτυξης νωρίς στην εγκυμοσύνη (την περίοδο μεταξύ 20 και 30 εβδομάδων κύησης). Ως αποτέλεσμα, τα μωρά είχαν κακή πρόγνωση. Σύμφωνα με το βρετανικό The Guardian, η χρήση του Viagra σε αυτήν την κατάσταση, η οποία προβλέπεται επίσης για άτομα με υψηλή αρτηριακή πίεση, υποστηρίζεται από πειραματική έρευνα σε αρουραίους.Τι συνέβη στην έρευναΟι γιατροί χορήγησαν το Viagra στις μισές συμμετέχουσες στην έρευνα, ενώ οι άλλες μισές έλαβαν ψευδοφάρμακο. Μεταξύ των γυναικών που έλαβαν το Viagra, 17 βρέφη ανέπτυξαν προβλήματα πνεύμονα και 11 από αυτά πέθαναν. Οκτώ επιπλέον μωρά πέθαναν από άσχετες συνθήκες, σύμφωνα με το πρακτορείο de Volksrant. Τρία μωρά στην ομάδα ελέγχου ανέπτυξαν προβλήματα πνεύμονα και εννέα πέθαναν από άλλες αιτίες.Περίπου 15 από τις συμμετέχουσες εξακολουθούν να περιμένουν να μάθουν αν το μωρό τους έχει προσβληθεί, ανέφερε ο The Guardian.Ο επικεφαλής της μελέτης, δρ Wessel Ganzevoort, δήλωσε στο τοπικό πρακτορείο ειδήσεων Nieuwsuur ότι «υπάρχει σχέση» μεταξύ των θανάτων και του φαρμάκου (σ.σ. Viagra), αλλά «δεν είναι ακόμη σαφής». Και πρόσθεσε: «Δεν γνωρίζουμε αν τα μωρά θα είχαν επιβιώσει αν δεν είχαν λάβει το φάρμακο (σ.σ. Viagra)».Ποια θεωρείται ως βασική αιτία του θανάτου των μωρών;Οι ερευνητές πιστεύουν ότι το Viagra προκάλεσε υψηλή αρτηριακή πίεση στους πνεύμονες των μωρών, κάτι που τα έκανε να μη λαμβάνουν αρκετό οξυγόνο. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι η έρευνα δεν διεξήχθη σωστά, σύμφωνα με τον The Guardian.Ο δρ Ganzevoort είπε στο πρακτορείο Nieuwsuur ότι πολλά ερωτήματα γύρω από τη μελέτη παραμένουν και οι ερευνητές θα συνεχίσουν να παρακολουθούν τα επιζώντα μωρά και τις μητέρες τους. Σχεδιάζουν, επίσης, να αναλύσουν πλήρως τα ιατρικά αρχεία των νεκρών μωρών και των μητέρων τους «για να καταλάβουν καλά τι ακριβώς συνέβη».Πρόσθεσε ότι είναι «συγκλονισμένος» από τα αποτελέσματα και ότι ήλπιζε ότι η θεραπεία θα οδηγήσει σε υγιή μωρά.«Το κάνω πολύ, ως άτομο και ως γιατρός, γνωρίζω αυτούς τους ασθενείς και τις ιστορίες τους καλά», είπε ο δρ Ganzevoort. «Ελπίζαμε ότι η θεραπεία θα οδηγήσει σε πιο υγιή μωρά, αλλά όταν βλέπεις αυτά τα αποτελέσματα, τότε μένεις απλά πολύ σοκαρισμένος», κατέληξε.Πηγές: aol.com, iatropedia.gr