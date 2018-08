Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της κυβέρνησης Δημήτρης Τζανακόπουλος ανακοίνωσε λίγο μετά τις 18:00 το νέο κυβερνητικό σχήμα στο οποίο υπάρχουν αμετακίνητοι αλλά και νέες είσοδοι.To who is who των νέων προσώπων του κυβερνητικού σχήματος:Η νέα υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1963 και κατάγεται από την Κεφαλλονιά και τη Μεσσηνία.Είναι δικηγόρος. Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Δημόσιο-Συνταγματικό Δίκαιο στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης (Paris I).Διετέλεσε υπουργός Υγείας (2009-2010), αν. υπουργός Εξωτερικών για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις (2010-2012) και βουλευτής Β΄ Αθήνας (2007-2012). Διετέλεσε, επίσης, ευρωβουλευτής (2004-2007) και γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ (2005-2006).Παραιτήθηκε από την κυβέρνηση Παπαδήμου στις 10-2-2012 γιατί διαφώνησε με το δεύτερο Μνημόνιο, το οποίο καταψήφισε στη Βουλή και διεγράφη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ.Την 1η Νοεμβρίου 2012 αποχώρησε από το ΠΑΣΟΚ με επιστολή της προς τον πρόεδρο του κόμματος Ευάγγελο Βενιζέλο, λόγω διαφωνίας της με τα νέα μέτρα και τη συνολική πολιτική κατεύθυνση του κόμματος.Η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου ξεκίνησε να εργάζεται, το 1986, ως επιστημονικός συνεργάτης της Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ στα επόμενα χρόνια, ο Ανδρέας Παπανδρέου την εμπιστεύτηκε για τη θέση του εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ στο Προεδρείο της Ένωσης Ευρωπαϊκών Σοσιαλιστικών Κομμάτων(1989-1991) και στην Σοσιαλιστική Διεθνή (1990-1992). Από το 1991 έως το 1995 εργάστηκε ως μέλος της Πολιτικής Γραμματείας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στη συνέχεια ορίστηκε αναπληρώτρια διευθύντρια του γραφείου του Έλληνα Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες (1995-1999).Από το 2002 έως τις εκλογές του Μαρτίου του 2004, διετέλεσε γενική γραμματέας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης.Γνώστης των θεμάτων του Πολιτισμού και με θητεία στο χώρο του βιβλίου, η νέα υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Μυρσίνη Ζορμπά, έχει διατελέσει, μεταξύ άλλων, σύμβουλος του υπουργού Πολιτισμού (1993), διευθύντρια του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου (1994-1999) και Ευρωβουλευτής (2000-2004), που κατά τη διάρκεια της θητείας της συμμετείχε στην Επιτροπή Πολιτισμού και συνέταξε Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Βιομηχανία.Η Μυρσίνη Ζορμπά γεννήθηκε στην Αθήνα (1949) και αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή Αθηνών (1972). Ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές σπουδές της στη Φιλοσοφία του Δικαίου στο πανεπιστήμιο Ρώμης με υποτροφία της ιταλικής κυβέρνησης (1973-75), και το διδακτορικό της στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (1990).Εργάστηκε επί σειρά ετών ως εκδότρια (Εκδόσεις Οδυσσέας) και μεταφράστρια βιβλίων. Δίδαξε στο Διδασκαλείο του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης (1992-1995 και 2005-2007).Από το 2006 έως σήμερα διδάσκει πολιτισμική θεωρία και πολιτική στο Μεταπτυχιακό Τμήμα Διοίκησης Πολιτισμικών Μονάδων του ΕΑΠ (Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο).Στη διάρκεια της θητείας της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετείχε στην Επιτροπή Πολιτισμού και συνέταξε Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Βιομηχανία. Ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τα Δικαιώματα του Παιδιού, συμμετείχε σε ευρωπαϊκές επιτροπές και δίκτυα, ίδρυσε μαζί με άλλους το Δίκτυο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, του οποίου είναι από το 2004 έως σήμερα πρόεδρος.Το 2008-9 ήταν διευθύντρια του Βιομηχανικού Μουσείου Σύρου. Είναι μέλος του ΔΣ του Ομίλου Προβληματισμού για τον Εκσυγχρονισμό της Ελληνικής Κοινωνίας.Έχει δημοσιεύσει πολυάριθμα άρθρα σε περιοδικά και εφημερίδες και από το 2005 αρθρογραφεί τακτικά στο περιοδικό Μεταρρύθμιση για θέματα πολιτισμικής πολιτικής.Βιβλία της: Η κρατική πολιτική για το βιβλίο, Οδυσσέας, 1995, Από τα Εξάρχεια στις Βρυξέλλες, Οδυσσέας, 2004.Ο νέος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σταύρος Αραχωβίτης γεννήθηκε το 1972 στο Ξηροκάμπι Λακωνίας.Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ εξελέγη για πρώτη φορά στις εκλογές του Μαϊου του 2012, επανεξελέγη τον Ιανουάριο και τον Σεπτέμβριο του 2015.Ήταν συντονιστής της ΕΠ.Ε.Κ.Ε Αγροτικής Ανάπτυξης του κυβερνώντος κόμματος, ενώ συμμετέχει σε διάφορες κοινοβουλευτικές επιτροπές.Φοίτησε στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ μιλάει αγγλικά, γαλλικά.Διετέλεσε εξωτερικός συνεργάτης της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας με αντικείμενο τις εκτιμήσεις εμπορικής αξίας αγροτεμαχίων. Ασχολήθηκε με τη σύνταξη διαγνωστικών και τεχνικοοικονομικών μελετών, εργάσθηκε επίσης επίσης ως τεχνικός σύμβουλος σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις παραγωγής βιολογικών προϊόντων καθώς και σε μονάδες που ασχολούνται με την επεξεργασία – τυποποίηση και προώθηση βιολογικών προϊόντων.Είναι τακτικό μέλος του ΓΕΩ.ΤΕ.Ε, ενώ διετέλεσε γραμματέας του Συλλόγου Γεωπόνων (2004-2005).H υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Κατερίνα Παπακώστα υπήρξε βουλευτής της ΝΔ, ενώ έχει διατελέσει υφυπουργός Υγείας της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.Εκλέχθηκε για πρώτη φορά βουλευτής το 2000 και επανεκλέχθηκε το 2004, το 2007, το 2012 και τον Σεπτέμβριο του 2015.Το 1997 εκλέχθηκε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της Ν.Δ. (μοναδική εκλεγμένη γυναίκα στο Λεκανοπέδιο), ενώ το 2004 ο πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής της αναθέτει τη Γραμματεία Γυναικείων Θεμάτων της Ν.Δ.Διετέλεσε Α' Αντιπρόεδρος, στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος και στη Διακομματική Επιτροπή για την εξέταση του σωφρονιστικού συστήματος.Διαγράφηκε από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ τον Οκτώβριο του 2017, με απόφαση του προέδρου του κόμματος, Κυρ. Μητσοτάκη.Τον Ιούλιο του 2018 η Κατερίνα Παπακώστα κατέθεσε στον Άρειο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος «Νέα Ελληνική Ορμή» (Ν.Ε.Ο.). Σε δηλώσεις της υποστήριξε ότι πρόκειται για ένα κόμμα που τοποθετείται στην κοινωνική κεντροδεξιά και έχει ως προτεραιότητα την κοινωνική ατζέντα.Είναι δικηγόρος. Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου με ειδίκευση στο Εμπορικό & Φορολογικό Δίκαιο.Η Κατερίνα Παπακώστα γεννήθηκε στον Πειραιά το 1961 και είναι παντρεμένη με τον Θεόδωρο Σιδηρόπουλο και μητέρα δύο παιδιών.Νέος υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι ο μέχρι σήμερα επικεφαλής της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, Μιχάλης Καλογήρου.Ο κ. Καλογήρου, δικηγόρος, διατέλεσε παλαιότερα νομικός σύμβουλος του Νίκου Παππά και είχε την ευθύνη για τη σύνταξη του νομοσχεδίου για τις τηλεοπτικές άδειες ψηφιακού σήματος, ενώ συνέδραμε και στο νομοσχέδιο για το άνοιγμα της ΕΡΤ.Με σπουδές στην Ιταλία, όπου και εργάστηκε για ένα διάστημα πριν επιστρέψει μόνιμα στην Αθήνα το 2001, συνεργάστηκε αρχικώς με μεγάλα δικηγορικά γραφεία, όπως του Φ. Κουβέλη, καθώς και στην ομάδα του εκλιπόντος Γ. Σταμούλη για τη διεκδίκηση των αποζημιώσεων για τα θύματα του Διστόμου από τους Ναζί. Έχει εξειδικευτεί σε ζητήματα που συνδέονται με το Δίκαιο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, συμμετέχοντας στη δικηγορική εταιρεία του Σωτήρη Φέλιου, με δραστηριοποίηση στο Δίκαιο των ΜΜΕ.Είναι μέλος του τμήματος Δικαιωμάτων και Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ και ήταν μέλος της νεολαίας του Συνασπισμού από μαθητής.Ο νέος υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Στάθης Γιαννακίδης γεννήθηκε το 1985 στην Καβάλα (33 ετών).Είναι οικονομολόγος, απόφοιτος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Είναι παντρεμένος και πατέρας ενός παιδιού. Το 2015 εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής Ξάνθης με το ψηφοδέλτιο του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Κατά τη ΙΣΤ΄ Κοινοβουλευτική περίοδο διετέλεσε μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, καθώς και γραμματέας της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής αλλά και της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής του απολογισμού και του γενικού ισολογισμού του Κράτους και ελέγχου της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Κράτους.Κατά την τελευταία Κοινοβουλευτική περίοδο συμμετείχε στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, στη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής. Παράλληλα, παραμένει γραμματέας της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής του απολογισμού και του γενικού ισολογισμού του Κράτους και ελέγχου της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Κράτους. Διετέλεσε μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της Νεολαίας Συνασπισμού, Γραμματέας της Νεολαίας Συνασπισμού Κομοτηνής καθώς και μέλος της Γραμματείας της Ν.Ε. ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Ξάνθης. Μέλος του συνδυασμού Συνεργασία Αριστερών Οικονομολόγων στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Δραστηριοποιήθηκε ενεργά στο Ελληνικό Κοινωνικό Φόρουμ.Υφυπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης αναλαμβάνει στη νέα κυβέρνηση ο μέχρι πρότινος επικεφαλής της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας Λευτέρης Κρέτσος.Είναι διδάκτωρ Εργασιακών Σχέσεων και μέχρι το διορισμό του ως γενικός γραμματέας της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας κατείχε τη θέση του επίκουρου καθηγητή εργασιακών σχέσεων και διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων στο Πανεπιστήμιο του Greenwich (Σχολή Οικονομικών Επιστημών, Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων και Οργανωσιακής Συμπεριφοράς).Νωρίτερα στη σταδιοδρομία του εργάστηκε στη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος και στο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας, ως εθνικός απεσταλμένος της Ελλάδας. Στο παρελθόν, έχει συμμετάσχει σε διάφορα Ευρωπαϊκά ερευνητικά και ακαδημαϊκά προγράμματα, καθώς και σε συμβουλευτικές δράσεις σχετικές με τη διαμόρφωση πολιτικής στους τομείς των εργασιακών σχέσεων, τα κοινωνικά δικαιώματα κ.α. Το 2015 εκδόθηκαν τα βιβλία του «Ριζοσπαστικά Συνδικάτα στην Ευρώπη & το Μέλλον της Συλλογικής Εκπροσώπησης», καθώς και η έκδοση «Νέοι Εργαζόμενοι και Συνδικάτα».Ο Δρ. Κρέτσος προετοίμασε την αναλυτική αναφορά που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στις Βρυξέλλες το 2013, αναφορικά με τις αρνητικές επιπτώσεις των μνημονίων συνεργασίας στην ελληνική οικονομία και κοινωνία. Έχει υπερασπιστεί τις θέσεις του και την έρευνα του σε μία σειρά από διακεκριμένα ακαδημαϊκά περιοδικά, συνέδρια και θεσμούς διαμόρφωσης δημόσιας πολιτικής.Τον Μάρτιο 2015 ανέλαβε τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.Τον Σεπτέμβριο 2016 εκλέχτηκε μέλος της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ.Από τον Δεκέμβριο 2016 έως και τον Αύγουστο του 2017 είχε αναλάβει παράλληλα και τα καθήκοντα του γενικού γραμματέα του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.Από υπεύθυνη γραφείου του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, αναλαμβάνει υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης.Πρόκειται για την μόλις 30 ετών Κατερίνα Νοτοπούλου, η οποία αποτελεί ένα από τα νέα πρόσωπα του κυβερνητικού σχήματος, το οποίο ανακοίνωσε το απόγευμα της Τρίτης ο Δημήτρης Τζανακόπουλος.Η Κατερίνα Νοτοπούλου γεννήθηκε το 1988, κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη, όπου πήγε σχολείο και αποφοίτησε από το 17ο Λύκειο Θεσσαλονίκης.Σπούδασε Ψυχολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ενώ κατέχει και μεταπτυχιακό στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας.Είναι, επίσης, ειδικευμένη στην Συμβουλευτική Ψυχολογία και την Ανάλυση Πολιτικού Λόγου.Πρόκειται για στέλεχος από τη νέα γενιάς του ΣΥΡΙΖΑ. Διατέλεσε επί σειρά ετών μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, ενώ ήταν υποψήφια βουλευτής της περιφέρειας Α’ Θεσσαλονίκης στις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015.Παράλληλα διετέλεσε μέλος της παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ στον Δήμο Θεσσαλονίκης, «Θεσσαλονίκη Ανοιχτή Πόλη», ενώ στην προεκλογική περίοδο του Μαΐου του 2014 είχε αναλάβει το ρόλο της εκπροσώπου τύπου της παράταξης.Από το 2016 ανέλαβε χρέη διευθύντριας του πρωθυπουργικό γραφείου στη Θεσσαλονίκη.Ο νέος υφυπουργός Περιβάλοντος Γιώργος Δημαράς γεννήθηκε στον Άγιο Γεώργιο- Κουτσοχέρι Μεσολογγίου στις 16-12-1946 από αγροτική οικογένεια, τελείωσε την Παλαμαϊκή Σχολή Μεσολογγίου και μετακόμισε στην Αθήνα για σπουδές και εργασία. Είναι Πολιτικός Μηχανικός, ενώ παρακολούθησε και οικονομικές σπουδές στην ΑΣΟΕΕ. Στη διάρκεια της χούντας συμμετείχε στον αντιδικτατορικό αγώνα και στα γεγονότα του Πολυτεχνείου, συνελήφθη και βασανίστηκε. Μεταδικτατορικά ενεργοποιήθηκε μέσα από την Αριστερά και την Οικολογία, και αγωνίστηκε για ζητήματα δημοκρατίας, παιδείας, ειρήνης, κοινωνικής δικαιοσύνης και προστασίας περιβάλλοντος.Διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., μέλος του Δ.Σ. συλλόγων μηχανικών, μέλος της επιτροπής σύνταξης του ΓΟΚ επί Αντ. Τρίτση, μέλος επιτροπής Υπουργείου Παιδείας για θέματα τεχνικής εκπαίδευσης, πρόεδρος της επιτροπής περιβάλλοντος Δήμου Αγ. Παρασκευής , πρόεδρος της συντονιστικής επιτροπής Αγώνα για τη προστασία του Υμηττού, μέλος και συντονιστής του Πανελλαδικού Δικτύου Κινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος, συντονιστής της οργανωτικής επιτροπής για τη δημιουργία των «ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ». Στους ΟΙΚΟΛΟΓΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ διετέλεσε μέλος του Πανελλαδικού Συμβουλίου, της Εκτελεστικής Γραμματείας, μέλος της επιτροπής εκλογικού προγράμματος, υποψήφιος βουλευτής και ευρωβουλευτής.Στις αυτοδιοικητικές εκλογές του έτους 2010 ήταν υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης με την ΑΤΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ και εκλέχτηκε Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής. Συμμετείχε στην επιτροπή χωροταξίας και αναπλάσεων καθώς και στην επιτροπή παιδείας και πολιτισμού. Στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015 συμμετείχε στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ στα πλαίσια της εκλογικής συνεργασίας του ΣΥΡΙΖΑ με τους Οικολόγους Πράσινους και εκλέχτηκε Βουλευτής στη Β' περιφέρεια Αθηνών, ως ο πρώτος Οικολόγος Πράσινος βουλευτής και ο πρώτος οικολόγος βουλευτής από τη διάλυση των Οικολόγων Εναλλακτικών το 1993. Συμμετέχει στην διαρκή επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής και στη μόνιμη επιτροπή περιβάλλοντος.Αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Άμυνας αναλαμβάνει ο τέως γραμματέας της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ Πάνος Ρήγας.Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1961 και εργάστηκε ως εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με ειδίκευση στην Ειδική Αγωγή τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, ενώ παράλληλα είχε συνδικαλιστική δράση στο χώρο της ιδιωτικής και δημόσιας εκπαίδευσης. Υπήρξε για πολλά χρόνια γραμματέας του Συλλόγου εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Περιστερίου «Έλλη Αλεξίου».Εντάχθηκε στην ΚΝΕ και στο ΚΚΕ και υπήρξε μέλος του Γραφείου του ΚΣ της ΚΝΕ.Μέλος του ΣΥΝ από την ίδρυσή του και μέλος της ΚΠΕ σε διάφορες περιόδους.Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. από το Ιδρυτικό Συνέδριο. Έχει διατελέσει μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και υπεύθυνος του οργανωτικού γραφείου. Εξελέγη στη θέση του Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. τον Οκτώβρη του 2015 και επανεξελέγη τον Οκτώβρη του 2016 έως τον Αύγουστο του 2018.Ο νέος γενικός γραμματέας της κυβέρνησης Ακρίτας Καϊδατζής γεννήθηκε στις Σέρρες το 1974. Είναι διδάκτωρ Συνταγματικού Δικαίου και δικηγόρος Θεσσαλονίκης.Σπούδασε νομικά στα Πανεπιστήμια ΑΠΘ, Ανοβέρου και Βρέμης. Υπήρξε επιστημονικός συνεργάτης στο Τμήμα Νομικής ΑΠΘ (2001-2003) και στο Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (2005-2006) και μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Τμήμα Νομικής ΑΠΘ.Κυριότερο έργο του, το «Συνταγματικά όρια και δεσμεύσεις των ιδιωτικοποιήσεων», (εκδ. Σάκκουλα -Θεσσαλονίκη 2006). Έχει επίσης συμμετάσχει στο συλλογικό έργο «Ιστορία των Ελλήνων» (εκδ. «Δομή»-2006).Κτηνίατρος, εθελόντρια Σταθμού Περίθαλψης Άγριων Ζώων και Πτηνών Δυτικής Μακεδονίας, Κυνοκομείου Καστοριάς, Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρίας και Αρκτούρου, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Καστοριάς, είναι η νέα υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ολυμπία Τελιγιορίδου.Γεννήθηκε το 1966 στη Καστοριά, σπούδασε στην Κτηνιατρική Σχολή του ΑΠΘ και Ευρωπαϊκό Πολιτισμό στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.Ήταν υποψήφια βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στην Α΄ Θεσσαλονίκης στις εκλογές του 1993 και 1996. Το 1998 αποχώρησε από το ΠΑΣΟΚ. Εντάθηκε ως μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής, Συντονιστικής Επιτροπής και Γραφείου Τύπου ΣΥΡΙΖΑ Καστοριάς.Εκλέγεται για πρώτη φορά βουλευτής στις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015 και είναι μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου και της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς του Κοινοβουλίου.Ο νέος υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για θέματα θρησκευμάτων Μάρκος Μπόλαρης.Γεννήθηκε στις Σέρρες το 1958. Είναι δικηγόρος, με σπουδές στη Νομική του ΑΠΘ, και μεταπτυχιακά στη Δημόσια Διοίκηση στο Πανεπιστήμιο Roosevelt (Public Administration, Σικάγο. Είναι παντρεμένος με την Κυριακή Τζαμπασίδου και έχουν τέσσερις κόρες και δύο γιους. Μιλάει αγγλικά.Το 1986 εξελέγη δημοτικός σύμβουλος Σερρών και από το 1990 ως το 1994 διετέλεσε αντιδήμαρχος Σερρών, αρμόδιος για τον πολιτισμό και αθλητισμό. Επί των ημερών του, οικοδομήθηκε το νέο κτίριο της βιβλιοθήκης της πόλης.Εξελέγη βουλευτής Σερρών με το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του 2004, του 2007, του 2009 και του 2012.Το διάστημα 2009-2010 ήταν υφυπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, στην κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.Στις αυτοδιοικητικές εκλογές 2010 κατέβηκε υποψήφιος περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας με το ΠΑΣΟΚ.Το 2011 διετέλεσε υφυπουργός Υγείας στην κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου και παρέμεινε σε αυτή τη θέση και με την κυβέρνηση του Λουκά Παπαδήμου.Τον Οκτώβριο του 2012 διαγράφτηκε από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ επειδή αρνήθηκε να ψηφίσει τα μέτρα της κυβέρνησης Σαμαρά και έμεινε ανεξάρτητος βουλευτής.Στις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015 εκλέχτηκε βουλευτής, συνεργαζόμενος με τον ΣΥΡΙΖΑ, στην Α' Εκλογική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης και διατέλεσε αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης (Σεπτέμβριος 2015-Νοέμβριος 2016) στην κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα.Πηγή: www.skai.gr