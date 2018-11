tinanantsou

Το 2019, η ανθρωπότητα θα γιορτάσει την επέτειο των 50 χρόνων από την προσεδάφιση της πρώτης επανδρωμένης αποστολής ( Apollo 11) στη Σελήνη. Στις 21 Ιουλίου του 1969, ο αρχηγός της αμερικανικής αποστολής Νιλ Άρμστρονγκ έγινε ο πρώτος άνθρωπος που πάτησε στην επιφάνεια της Σελήνης. Είκοσι λεπτά αργότερα, τον ακολούθησε ο πιλότος της αποστολής Μπαζ Όλντριν.Με αφετηρία το ιστορικό γεγονός, το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης Louisiana ( Louisiana Museum of Modern Art) της Δανίας φιλοξενεί μια εντυπωσιακή διοργάνωση αφιερωμένη στη Σελήνη. Πρόκειται για την έκθεση « The Moon – From Inner Worlds to Outer Space», η οποία προσεγγίζει το ρόλο, τη σημασία και την επίδραση του φεγγαριού στον ανθρώπινο πολιτισμό.Οι επιμελητές παρουσιάζουν περισσότερα από 200 έργα και αντικείμενα για να δείξουν πώς αυτός ο στρογγυλός, ασημένιος δίσκος επηρέασε την επιστημονική γνώση, την τέχνη και την ιστορία της ανθρωπότητας. Οι επισκέπτες της έκθεσης έχουν τη δυνατότητα να παρατηρήσουν μια ευρεία γκάμα εκθεμάτων, από τον περίφημο σεληνιακό χάρτη του Γαλιλαίου μέχρι σύγχρονα έργα τρισδιάστατης τεχνολογίας.Το πορτραίτο του πλησιέστερου γείτονά μας στον ουρανό σκιαγραφείται με έργα που προέρχονται από τις εικαστικές τέχνες, τον κινηματογράφο, τη μουσική, τη λογοτεχνία, την αρχιτεκτονική, το ντιζάιν και τις φυσικές επιστήμες. «Αντιμετωπίζουμε το φεγγάρι ως κορυφαίο σύμβολο και ιδανικό αντικείμενο της καλλιτεχνικής επιθυμίας. Δεν παραβλέπουμε τη σημασία του στην ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας και το ρόλο του στις πολιτικές σχέσεις της ανθρωπότητας», σημειώνουν οι επιμελητές της έκθεσης.Ένα από τα πιο θεαματικά εκθέματα της διοργάνωσης είναι η εγκατάσταση, εικονικής πραγματικότητας, που δημιούργησε η Αμερικανίδα μουσικός και περφόμερ Λόρι Άντερσον σε συνεργασία με τον Ταϊβανέζο καλλιτέχνη Hsin–Chien Huang. Στο έργο τους, η Σελήνη είναι ένας τόπος της φαντασίας. Οι θεατές μπορούν να δουν αστερισμούς που επινόησε η Λόρι Άντερσον, σύμβολα που γνωρίζουμε, ιδέες και είδη που έχουν ή πρόκειται να εξαφανιστούν από την Γη: έναν δεινόσαυρο, μια πολική αρκούδα, τη Δημοκρατία.«Όλα όσα θεωρείτε τόσο δεδομένα είναι ευάλωτα, και μπορούν εύκολα να χαθούν», λέει, στην εισαγωγή του βίντεο, η Λόρι Άντερσον. Στο έργο των δύο καλλιτεχνών, η Σελήνη δεν αντιμετωπίζεται μόνο συναισθηματικά, ως καλλιτεχνική έμπνευση. Αλλά και ως τόπος που μπορεί να επιβεβαιώσει και τη χειρότερη πλευρά μας, αν η ανθρωπότητα αποφασίσει, για παράδειγμα, να μετατρέψει το φεγγάρι σε σκουπιδότοπο ραδιενεργών αποβλήτων.Η έκθεση διαρκεί έως τις 20 Ιανουαρίου 2019Πηγή :Louisiana Museum of Modern Art, Open Culture Θαλής και Φίλοι