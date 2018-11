Ποια εκπομπή επιστρέφει σήμερα μέσα από τη συχνότητα του STAR;Τι ώρα θα την απολαμβάνουμε;20 χρόνια συμπληρώνει φέτος το «TRACTION», η μοναδική εκπομπή, που ενημερώνει για τις εξελίξεις στον κόσμο της αυτοκίνησης, της μοτοσικλέτας, το μηχανοκίνητο αθλητισμό και την τεχνολογία, πάντα με την ιδιαίτερη ματιά, που έχει αγαπηθεί από το τηλεοπτικό κοινό.Για το εναρκτήριο θέμα της φετινής χρονιάς, ο Κώστας και ο Μάνος Στεφανής, καλούν τους συνεργάτες τους σε μια όμορφη τοποθεσία ώστε όλοι μαζί να ξεκινήσουν τη φετινή, 2η τηλεοπτική σεζόν στο Star με Traction-ικές ευχές. Άπαντες είναι συνεπείς στο ραντεβού τους και… αλήθεια, το πιστέψατε; TRACTION και απρόοπτα πάνε μαζί οπότε Καλή Traction-ική σεζόν!Στα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής➢ Mercedes EQ C: Η Mercedes-Benz επενδύει στο μέλλον και πρόσφατα, παρουσίασε τη νέα ηλεκτρική της μάρκα EQ. Ο Μάνος Στεφανής ταξίδεψε στη Στοκχόλμη της Σουηδίας, για να γνωρίσει το ηλεκτρικό SUV EQ C, που αποτελεί το πρώτο μοντέλο της EQ. Ταυτόχρονα, είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει το συνέδριο ME Convention, που μας εισάγει σε μια σειρά από ομιλίες, που ξεφεύγουν από την πεπατημένη και μας προετοιμάζουν για τις εξελίξεις, οι οποίες έρχονται ταχύτερα από όσο φανταζόμαστε.➢ Ford Performance: Ο Κώστας Στεφανής βρέθηκε στην πίστα του Lommel στο Βέλγιο για να οδηγήσει μια σειρά από οχήματα επιδόσεων της Ford. Το «μικρό» Fiesta ST, πλαισιώθηκε από το απόλυτο muscle car Mustang GT, ενώ κερασάκι στην τούρτα αποτέλεσε η γνωριμία με το νέο Ford GT. Πρόκειται για μια από τις φορές που η λέξη «νέο» έχει κυριολεκτικό νόημα, καθώς το συγκεκριμένο αυτοκίνητο σχεδιάστηκε από λευκό χαρτί και παρουσιάζεται για πρώτη φορά, στην ελληνική τηλεόραση!➢ BMW X2: Η σειρά X συμβολίζει τα μοντέλα SUV της BMW, τα οποία αυξάνονται και διαθέτουν το καθένα, μοναδική προσωπικότητα. Με ξεχωριστό χαρακτήρα, που εμφανίζεται σε κάθε πτυχή της, από την εξωτερική εμφάνιση μέχρι την ποικιλία εκδόσεων και από τις σπορ επιδόσεις μέχρι τα τεχνολογικά συστήματα τελευταίας γενιάς, η BMW X2 είναι η πρόταση της γερμανικής εταιρείας προς όσους είναι, ή δεν παύουν να αισθάνονται, νέοι και διαφορετικοί.➢ Harley-Davidson Softail FXDR: Η Harley-Davidson προσθέτει διαρκώς μοντέλα ακολουθώντας πιστά το σκοπό της: 100 νέα μοντέλα στα επόμενα 10 χρόνια! Η εντελώς νέα Softail FXDR δείχνει ξεκάθαρα τις προθέσεις της, που πλέον περιλαμβάνουν σοβαρή σπορτίφ χρήση και απόλαυση, μοντέρνα σχεδίαση, σύγχρονες επιλογές κι όλα αυτά πάντοτε σε αρμονία με το κλασσικό απαράμιλλο look των μοτοσυκλετών από το Milwaukee.Πρεμιέρα σήμερα και κάθε Κυριακή στις 14:15 στο STAR!http://www.tvnea.com