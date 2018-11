freegr

Θέλετε να μάθετε πώς να κάνετε hack; Δεν είναι καθόλου εύκολο, καθώς απαιτεί μία πληθώρα γνώσεων και δεξιοτήτων. Παρόλα αυτά, αν θέλετε να κάνετε μία προσπάθεια, δείτε τους παρακάτω έξι ιστότοπους που προσφέρουν μαθήματα hack.White Hack vs Black HackΤα μαθήματα hack δεν είναι ένα κακόβουλο αστείο. Είναι πραγματικά εκπαιδευτικά μαθήματα τα οποία σας ωθούν να γίνεται καλύτερος προγραμματιστής και ερευνητής. Στοχεύουν καθαρά στην λογική του white hack ή όπως όσοι το ασκούν αυτοαποκαλούνται, ηθικοί hacker, επειδή βρίσκουν τα τρωτά σημεία σε μια προσπάθεια να καταστήσουν τα συστήματα και τις εφαρμογές πιο ασφαλή.Ωστόσο, υπάρχει μια ολόκληρη άλλη κοινότητα black hackers που βρίσκουν τα τρωτά σημεία μόνο για να τα εκμεταλλευτούν όσο το δυνατόν περισσότερο.Τώρα που ξέρετε σε ποια κοινότητα πρέπει να εισέλθετε, ας προχωρήσουμε με τον κατάλογο των κορυφαίων ιστότοπων όπου μπορείτε να μάθετε να κάνετε hack.1. Hacking TutorialΣτο Hacking Tutorial, θα βρείτε μια λίστα με τους κόλπα που θα σας διδάξουν μερικά σε βάθος κόλπα για να παραβιάσετε διάφορες εφαρμογές, λειτουργικά συστήματα και συσκευές.Στο ιστότοπο αυτό θα βρείτε άρθρα όπως “3 βήματα για GMail MITM Hacking χρησιμοποιώντας το Bettercap”, Tutorials όπως “Πώς να παρακάμψετε τα Windows AppLocker” , Νέα του hacking, Συμβουλές για hacking τηλεφώνων, Online κριτικές εργαλείων hacking καθώς και μια δωρεάν σημαντική βιβλιοθήκη ηλεκτρονικών βιβλίων και αναφορών.Είναι στην Αγγλική γλώσσα. Τα άρθρα είναι συνήθως μικρά και η γραμματική δεν είναι πάντα τέλεια. Ωστόσο, πολλές φορές περιλαμβάνουν εξαιρετικές τεχνικές οδηγίες, βήμα προς βήμα, για το πώς να εκτελέσετε ένα project. Τα κόλπα και τα σενάρια δουλεύουν, εκτός και αν το exploit έχει επιδιορθωθεί. Μπορεί να χρειαστεί να ψάξετε σε μερικά μη-πειρατικά άρθρα. Αλλά για τον όγκο των τεχνικών και πηγών που θα βρείτε εκεί, αξίζει μια αναφορά.2. Hack a DayΤο Hack a day είναι ένα blog για μηχανικούς υπολογιστών. Δεν έχει να κάνει τόσο με το hacking μέσω κώδικα, αλλά περισσότερο για γενικότερο hacking.Τα άρθρα που δημοσιεύει περιλαμβάνουν καινοτόμα έργα, όπως ρομποτικές κατασκευές, μετατροπή vintage electronics και gadgets, και πολλά άλλα.Με τα χρόνια, το Hack A Day έχει μετατρέψει το site σε ένα αρκετά δημοφιλές blog. Έχει επίσης και ένα άλλο τομέα που ονομάζεται hackaday.io, όπου εκεί φιλοξενεί εργασίες που έχουν υποβληθεί από αναγνώστες. Εκεί θα βρείτε μερικά πραγματικά καινοτόμα σχέδια.Αυτός ο ιστότοπος επαναπροσδιορίζει τη σημασία της λέξης hacking, βοηθώντας σας να μάθετε πώς να χακάρετε ηλεκτρονικές συσκευές όπως ένα Gameboy ή μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή και πως θα την τροποποιήσετε.Ενθαρρύνουν τους αναγνώστες να κατασκευάσουν ηλεκτρονικά προϊόντα, με μοναδικό σκοπό την καταστροφή άλλων εμπορικών συσκευών. Επίσης διοργανώνουν ετήσιο διαγωνισμό για το βραβείο Hackaday. Σε αυτό χιλιάδες hackers hardware ανταγωνίζονται πάνω στην καλύτερη κατασκευή του έτους, για να κερδίσουν το πρώτο βραβείο .3. Hack In The BoxΤο Hack In The Box έχει αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Ο ιστότοπος αποτελείται από τέσσερις κύριους υποτομείς, ο καθένας με συγκεκριμένο σκοπό, που εξυπηρετεί τους χάκερς σε όλο τον κόσμο.Ο ιστότοπος εξακολουθεί να επικεντρώνεται στην ασφάλεια και στο ηθικό hacking. Τα τμήματα ειδήσεων και περιοδικών παρουσιάζουν, συχνά, ενημερωμένο περιεχόμενο, ειδικά για τους hackers ή αυτούς που μαθαίνουν να κάνουν hacking.Τα τέσσερα κύρια τμήματα του ιστότοπου περιλαμβάνουν:HITBSecNews : Αυτό το δημοφιλές site παρέχει ειδήσεις ασφαλείας που καλύπτουν κάθε βιομηχανία. Περιέχει σημαντικά θέματα που περιλαμβάνουν μεγάλες πλατφόρμες όπως η Microsoft, η Apple και το Linux. Άλλα θέματα περιλαμβάνουν τα διεθνή πειρατικά νέα, την επιστήμη και την τεχνολογία, ακόμα και το δίκαιο.HITBSecConf : Πρόκειται για ένα ετήσιο συνέδριο που σχεδιάζει επαγγελματίες και ερευνητές από όλο τον κόσμο. Διεξάγεται κάθε χρόνο στην Ολλανδία.HITBPhotos : Μια απλή συλλογή φωτογραφικών άλμπουμ, που καλύπτει κυρίως εικόνες από το ετήσιο συνέδριο.HITBMagazine : Αυτή η σελίδα ειδικεύεται στο τριμηνιαίο περιοδικό που το Hack In The Box απέστελνε ταχυδρομικά στους συνδρομητές έως το 2014. Παρόλο που το τμήμα blog του ιστότοπου εξακολουθεί να είναι ενεργό και συχνά ενημερωμένο, δεν εκδίδονται πλέον εκτυπωμένα περιοδικά.Αυτός ο ιστότοπος περιέχει πραγματικά τεχνικές συμβουλές hacking, και ταυτόχρονα είναι μία μεγάλη πηγή για ειδήσεις για όσους ενδιαφέρονται για τα τελευταία κουτσομπολιά σε όλη τη διεθνή hacking κοινότητα.4. Hack This Site!Το Hack This Site! ανήκει στη γκάμα των καλύτερων ιστότοπων με τα πιο cool και δωρεάν προγράμματα κατάρτισης προγραμματιστών, όπου μπορείτε να μάθετε πώς να κάνετε hack. Απλά κάντε κλικ σε μια από τις προκλήσεις (Challenges) κατά μήκος του αριστερού παραθύρου πλοήγησης της κύριας σελίδας.Η ιστοσελίδα προσφέρει διάφορες “αποστολές”. Θα πρέπει να υπολογίσετε την ευπάθεια ενός ιστότοπου και, στη συνέχεια, να επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε τις νέες δεξιότητές σας για hacking (αφού μελετήσετε πρώτα προσεκτικά όλα τα άρθρα του ιστότοπου) για να παραβιάσετε την ιστοσελίδα.Οι αποστολές περιλαμβάνουν διάφορα σενάρια, όπως Βασικές, Ρεαλιστικές, Εφαρμογές, Προγραμματισμός και πολλά άλλα. Εάν είστε σε θέση να καταλάβετε πώς να παραβιάσετε σωστά κάποια από τις πιο δύσκολες αποστολές σε αυτόν τον ιστότοπο, τότε έχετε κερδίσει σίγουρα τον τίτλο του “hacker”.5. CybraryΑν ψάχνετε για να ξεκινήσετε μια καριέρα σαν cybersecurity, το Cybrary είναι μια μεγάλη πηγή. Εδώ θα βρείτε εκατοντάδες δωρεάν μαθήματα που καλύπτουν τομείς όπως η ασφάλεια διακομιστή Microsoft, η πραγματοποίηση αξιολογήσεων ασφάλειας, δοκιμές διείσδυσης και μια συλλογή μαθημάτων CompTIA.Ο ιστότοπος περιλαμβάνει φόρουμ, πρακτικά εργαστήρια, εκπαιδευτικούς πόρους και ακόμη και πίνακα εργασίας. Είτε αρχίζετε τώρα να σκέφτεστε να κάνετε καριέρα στον κυβερνοχώρο, είτε έχετε ήδη εντρυφήσει σε αυτό, ο ιστότοπος Cybracy είναι μία καλή πηγή πληροφοριών και αξίζει να την έχετε στο σελιδοδείκτη του browser σας.6. Exploit DatabaseΤο Exploit Database είναι ένα σημαντικό εργαλείο για κάθε hacker. Είναι ενημερωμένο με τα πιο πρόσφατα κατορθώματα που επηρεάζουν εφαρμογές, υπηρεσίες ιστού και πολλά άλλα. Αν ψάχνετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς δούλευαν οι προηγούμενες αμυχές και πως επιδιορθώθηκαν, το τμήμα Papers του ιστότοπου είναι ότι πρέπει για εσάς.Ο ιστότοπος περιλαμβάνει διάφορες αναφορές περιοδικών που καλύπτουν πολλές από τις μεγαλύτερες παραβιάσεις που έπληξαν ποτέ τον κόσμο των υπολογιστών την τελευταία δεκαετία.Μάθετε πώς να είστε hackerΌλο και περισσότεροι εφαρμογές αρχίζουν να δουλεύουν με βάση το σύννεφο και όλο και περισσότερος κόσμος μετακινεί τα κρίσιμα δεδομένα του στο διαδίκτυο. Αυτό σημαίνει ότι όσο το διαδίκτυο μεγαλώνει τόσο και η πειρατεία θα αυξάνεται.Η ασφάλεια του διαδικτύου (Cybersecurity) είναι ένα ραγδαία αναπτυσσόμενο πεδίο και ίσως θα έπρεπε να την σκεφτείτε σαν επιλογή εργασίας, αν ψάχνετε για μια προσοδοφόρα, μελλοντική καριέρα.Τα μάθημα που προσφέρουν οι παραπάνω ιστοσελίδες είναι για να αναπτύξετε τη γνώση σας πάνω στο white hacking. Το παράνομο black hacking μπορεί να είναι ίσως πιο ελκυστικό και μυστηριώδες, αλλά το white hacking εξασφαλίζει ότι δεν θα έχετε προβλήματα με τον νόμο και ότι θα κοιμάστε χωρίς άγχος.