2018-11-27 08:54:06

Με αλλαγές επέστρεψε το The 2night show στην late night ζώνη του ΑΝΤ1. Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου καλωσόρισε τους τηλεθεατές και σύστησε στο κοινό τη νέα μπάντα της εκπομπής, ενώ αναφέρθηκε και στους παλιούς του συνεργάτες.



«Κυρίες και κύριοι δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Το The 2night επέστρεψε και είμαστε ιδαίτερα χαρούμενοι για πάρα πολλούς λόγους που είμαστε εδώ. Καταρχάς ένα χειροκρότημα, είναι η καινούρια μας μπάντα και ονομάζονται Prestige the band. Εγώ θα ήθελα να λέγονται Φερμουάρ, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία που θα τη συζητήσουμε παρακάτω και τις επόμενες μέρες. Θέλω και ένα χειροκρότημα για τους Alcatrash, το αγαπημένο συγκρότημα που ήταν εδώ, αλλά πλέον βρίσκονται στον Νίκο Μουτσινά και εύχομαι να περνάνε υπέροχα, όπως περνάνε.



Η αλήθεια είναι ότι πολλοί θα αναζητήσετε αυτό το παιδί που βρίσκεται εδώ, το αγαπημένο δικό μας μεγάλο παιδί. Θα δείτε κάποιες αλλαγές που έχουμε κάνει στο σκηνικό το videowall που είναι στη γωνία, η θέα που έχει αλλάξει πίσω από τα καθίσματα, αλλά ουσιαστικά μας ενδιαφέρει τι θα γίνει μπροστά στις καρέκλες, αλλά και στο πλατό.



Έχουμε ετοιμάσει και εκπληκτικά πράγματα με τις ΜΥΓΕΣ που είναι η έκπληξη της τηλεοπτικής χρονιάς. Αν κάποιοι θεωρούσαν ότι οι Wixers κάνουν επιτυχία στο διαδίκτυο, τότε οι ΜΥΓΕΣ στην τηλεόραση θα σπάσουν τα ταμεία», ανέφερε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στην έναρξη της πρώτης εκπομπής της σεζόν.



http://www.tvnea.com



VIDEO

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ