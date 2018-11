2018-11-28 18:45:29

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος βρέθηκε χθες βράδυ στο The 2night Show και μίλησε για πολλά θέματα επικαιρότητας και ειδικότερα για τα τηλεοπτικά. Ο παρουσιαστής μιλώντας στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, αναφέρθηκε και στον Γιώργο Καπουτζίδη.



Πολλά ακούστηκαν περίπου πριν ένα μήνα με την αντιπαράθεσή τους. Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος θέλησε να δώσει τέλος, λέγοντας:



«Το έχω ξαναπεί άλλες τρεις φορές, το είπε κι εκείνος ότι το έχω ξαναπεί. Δεν θέλω να δώσω συνέχεια, θα απαντήσω για πρώτη και τελευταία φορά. Είχα πολύ συγκεκριμένο λόγο που το ανέφερα. Είχα την αφορμή, ο Γιώργος πέρασε ένα πολύ ωραίο μήνυμα… Ορμώμενος από τον τρόπο και έχοντας συγκεκριμένα πράγματα στο μυαλό μου που εκ των υστέρων βγήκαν στη φόρα από τον ίδιο τον Γιώργο -αναφέρομαι στην Τίνα Μεσσαροπούλου και τα απειλητικά μηνύματα που ανέφερε ότι έλαβε από εκείνον- είπα ότι ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα. Δεν μπορείς να πείσεις κάποιον ότι είναι κατά της βίας, πλακώνοντας τον στα χαστούκια. Σέβομαι τον Γιώργο. Δεν μίλησα καθόλου μετά γιατί θεωρώ ότι άρχισε λίγο να αδικεί τον εαυτό του… και είπα σταμάτα εδώ γιατί θα αρχίσετε και οι δύο να κυλιέστε στη λάσπη και είναι λάθος. Γι’ αυτό σταμάτησα. Δεν πήρα τίποτε πίσω, δεν μου έβαλε κανένας χέρι. Δεν συνέβη ποτέ αυτό και με έθιξε που γράφτηκε από τον Πάνο Ζόγκα στο Down Town και τον διαψεύδω κατηγορηματικά και δημόσια».



Δείτε όσα ανέφερε on air.



http://www.tvnea.com



