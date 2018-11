2018-11-30 17:20:34

Οι τέσσερις coaches: Κωστής Μαραβέγιας, Πάνος Μουζουράκης, Έλενα Παπαρίζου και Σάκης Ρουβάς στη φάση των knockouts επέλεξαν τους επτά καλύτερους από την ομάδα τους με τους οποίους θα συνεχίσουν στα live του "The Voice", ενώ έκλεψαν και από έναν παίκτη αντίπαλης ομάδας.



Όμως, τα λόγια του Γιώργου Καπουτζίδη "έφεραν" την ανατροπή «32 διαγωνιζόμενοι, 8 από κάθε ομάδα προκρίθηκαν στα cross battles. Σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού και πέρυσι και πρόπερσι ανανεώναμε το ραντεβού μας για τα live. Φέτος δεν θα το κάνουμε έτσι. Φέτος οι coaches έχουν το δικαίωμα να επαναφέρουν διαγωνιζόμενους από τα battles και τα knockouts που αισθάνονται ότι χρειάζονται άλλη μία ευκαιρία, ας το πω έτσι, να μην π αδικήθηκαν. Μπορείτε λοιπόν να φέρετε πίσω στην σκηνή του The Voice αυτούς τους διαγωνιζόμενους που θέλετε περισσότερο, να τους ακούσετε άλλη μια φορά, και στο τέλος αυτής της διαδικασίας, ένας από κάθε coach προκρίνεται για τα live cross battles του The Voice. Έτσι οι ομάδες δεν θα έχουν 8, αλλά 9 διαγωνιζόμενους. Οπότε πριν από τα live θα μεσολαβήσει ένα συναρπαστικό και συγκινητικό επεισόδιο για να δοθούν τα τελευταία εισιτήρια για τα live του "The Voice"»



