Συνέντευξη στη δημόσια τηλεόραση της Ιταλίας παραχώρησε ο πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης.



Η συνέντευξη στη δημοσιογράφο Ελιζαμπέτα Καζαλότι πραγματοποιήθηκε σε ένα καφέ των δυτικών προαστίων (στο Μπουρνάζι), μια ακόμη από τις γειτονιές της Αθήνας την οποία επισκέφθηκε ο κ. Μητσοτάκης τις προηγούμενες ημέρες χωρίς κάμερες και φυσικά χωρίς κλούβες των ΜΑΤ.



Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας τονίζει, μεταξύ άλλων, ότι η κυβέρνηση «υπερφορολόγησε τη μεσαία τάξη και διέλυσε την παραγωγική οικονομία για να παράγει πλεονάσματα μεγαλύτερα από αυτά που της ζητούσαν οι Ευρωπαίοι πιστωτές» ώστε «να μπορέσει στη συνέχεια, τώρα λίγο πριν από τις εκλογές, να μοιράσει κάποια επιδόματα σε αυτούς που θεωρεί πολιτικούς πελάτες».



Ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας σημειώνει ότι «η Ελλάδα χρειάζεται σήμερα πολλές επενδύσεις, για να δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης, για να τονώσει το διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων».



«Οι νέοι δεν μου ζητούν ούτε επιδόματα, ούτε ευκαιριακή απασχόληση στο Δημόσιο. Ευκαιρίες μου ζητούν για να φτιάξουν τη ζωή τους» λέει ο κ. Μητσοτάκης απαντώντας σε σχετικό ερώτημα.



