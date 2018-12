2018-12-09 07:30:47

Η Αννίτα Πάνια επέστρεψε στις οθόνες μας μέσα από τη συχνότητα του Νέου Έψιλον με την εκπομπή «Αννίτα AirLines». Αποβιβάστηκε από το αεροπλάνο της υπό τον ήχο του «Love is in the air» καλωσορίζοντας τους τηλεθεατές στην νέα εκπομπή και παρουσιάζοντας τους συνεργάτες της Μαρία Καλπάκη, Θάνο Ζερβουδάκη, Αγγελική Κοσκερίδου, Ορφέα Δούρβα και φυσικά τον Βασίλη Νομικό που επέστρεψε στην τηλεόραση έπειτα από χρόνια.



«Εδώ είμαστε τηλεθεατόπουλα. Στις αεροπορικές αερογραμμές Αννίτα AirLines. Δεν είναι τηλεόραση αυτό που βλέπετε, είναι η προσγείωση ενός αεροπλάνου. Γενικά δεν ξέρουμε τι είναι. Ξέρουμε ότι είναι αυτό που γουστάρουμε και αυτό που ξέρουμε να κάνουμε χρόνια τώρα ολάκερα και είμαστε εδώ στο Εψιλον. Στο γνωστό Έψιλον το οποίο επανέκαμψε δυναμικά», είπε η Αννίτα Πάνια στην έναρξη της εκπομπής, ευχαριστώντας τους συνεργάτες της μπροστά και πίσω από τις κάμερες και ξεναγώντας μας στο στούντιο και παρουσιάζοντας τα παιχνίδια που θα παίζει με τους τηλεθεατές πέρα από τα γνωστά θέματα που θα φιλοξενεί.



http://www.tvnea.com



VIDEO

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ