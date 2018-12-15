Χρήστος Κονταρίδης: Δέκα χρόνια πριν στα επεισόδια - Κι από την αρχή να ξανάρχιζα δεν θα άλλαζα τίποτα (ΒΙΝΤΕΟ)
2018-12-15 19:36:13
Δημοσιεύουμε κείμενο τού Χρήστου Κονταρίδη: 15/12/2008 - 15/12/2018 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ ΤΕΤΟΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ ΩΡΑ ΑΚΟΥΩ ΣΤΟΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΩΣ Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΕΧΕΙ
ΠΕΡΙΚΥΚΛΩΘΕΙ ΑΠΟ ΑΝΑΡΧΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ.
ΧΩΡΙΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΚΕΨΗ ΦΕΥΓΩ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΔΡΑΜΩ. Η ΔΙΜΟΙΡΙΑ ΠΙΣΩ ΜΟΥ ΚΟΒΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 200 ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ (μην σκεφτει κανείς τιποτα γιατί εκεί ήταν πόλεμος).
ΓΙΑ ΚΑΛΗ ΜΟΥ ΤΥΧΗ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΑΝΕ ΤΟΝ ΚΛΟΙΟ ΚΑΙ ΜΕ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ.
ΞΑΦΝΙΚΑ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 3 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟ 300 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΣΙΔΗΡΟΛΟΣΤΟΥΣ.
ΑΠΛΩΝΩ ΤΟ ΧΕΡΙ ΝΑ ΑΠΟΚΡΟΥΣΩ ΜΙΑ ΕΠΙΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΣ "ΔΙΑΔΗΛΩΤΗΣ¨" ΜΟΥ ΘΡΥΜΜΑΤΙΖΕΙ ΤΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΧΕΡΙ.
ΤΑ ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ ΟΜΩΣ ΔΙΠΛΑ ΜΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ. ΞΑΦΝΙΚΑ ΑΝΟΙΓΩ ΜΙΑ Κ.Λ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΠΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΞΕΦΕΥΓΟΥΜΕ ΜΕ ΦΟΒΕΡΑ ΤΡΑΥΜΑΤΑ.
ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΧΙΜΟΥΣ ΓΝΩΣΤΑ..... 401, 2 ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ, ΠΟΝΟΙ, ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ.. ΧΙΛΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΣΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΗΡΩΙΚΗ ΥΑΤ, ΣΤΗΝ ΥΜΕΤ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΜΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ ΣΤΟΝ ΘΕΟ.
ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΝΑ ΞΑΝΑΡΧΙΖΑ ..... ΔΕΝ ΘΑ ΑΛΛΑΖΑ ΤΙΠΟΤΑ
σημ. Την ασπίδα την πήραμε πίσω μαζί μας
Χρήστος Κονταρίδης
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ΠΕΡΙΚΥΚΛΩΘΕΙ ΑΠΟ ΑΝΑΡΧΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ.
ΧΩΡΙΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΚΕΨΗ ΦΕΥΓΩ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΔΡΑΜΩ. Η ΔΙΜΟΙΡΙΑ ΠΙΣΩ ΜΟΥ ΚΟΒΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 200 ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ (μην σκεφτει κανείς τιποτα γιατί εκεί ήταν πόλεμος).
ΓΙΑ ΚΑΛΗ ΜΟΥ ΤΥΧΗ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΑΝΕ ΤΟΝ ΚΛΟΙΟ ΚΑΙ ΜΕ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ.
ΞΑΦΝΙΚΑ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 3 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟ 300 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΣΙΔΗΡΟΛΟΣΤΟΥΣ.
ΑΠΛΩΝΩ ΤΟ ΧΕΡΙ ΝΑ ΑΠΟΚΡΟΥΣΩ ΜΙΑ ΕΠΙΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΣ "ΔΙΑΔΗΛΩΤΗΣ¨" ΜΟΥ ΘΡΥΜΜΑΤΙΖΕΙ ΤΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΧΕΡΙ.
ΤΑ ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ ΟΜΩΣ ΔΙΠΛΑ ΜΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ. ΞΑΦΝΙΚΑ ΑΝΟΙΓΩ ΜΙΑ Κ.Λ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΠΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΞΕΦΕΥΓΟΥΜΕ ΜΕ ΦΟΒΕΡΑ ΤΡΑΥΜΑΤΑ.
ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΧΙΜΟΥΣ ΓΝΩΣΤΑ..... 401, 2 ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ, ΠΟΝΟΙ, ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ.. ΧΙΛΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΣΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΗΡΩΙΚΗ ΥΑΤ, ΣΤΗΝ ΥΜΕΤ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΜΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ ΣΤΟΝ ΘΕΟ.
ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΝΑ ΞΑΝΑΡΧΙΖΑ ..... ΔΕΝ ΘΑ ΑΛΛΑΖΑ ΤΙΠΟΤΑ
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Χρήστος Κονταρίδης
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