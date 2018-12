2018-12-25 21:05:08

Όλοι μεγαλώσαμε,με την ταινία του Kevin McAllister από το Home Alone. 28 χρόνια μετά την κυκλοφορία της ταινίας που λατρεύτηκε, η Google αποφάσισε να αναδημιουργήσει κάποιες στιγμές σε μια σύγχρονη ερμηνεία.



Το 1990, δεν υπήρχαν ούτε smartphones, ούτε έξυπνα ρολόγια ούτε, ηλεκτρονικοί βοηθοί φωνής με τεχνητή νοημοσύνη. Στην ιστορία, ο Kevin, που τον έπαιξε ο McCauley Culkin, παρέμεινε στο σπίτι μόνος του για τα Χριστούγεννα και διασκέδασε, όπως κάθε κανονικό παιδί της εποχής αφού χρησιμοποίησε τον αφρό ξυρίσματος του πατέρα του, απόλαυσε πηδώντας επάνω σε ένα κρεβάτι, έφαγε τα πάντα και έβλεπε ταινίες για τους γκάνγκστερ. Αυτά τα αποσπάσματα από την ταινία εμπνεύστηκαν οι διαφημιστές της Google για να δημιουργήσουν ένα απόσπασμα βίντεο που ονομάζεται "Alone at Home Again with Google Assistant".



Μετά από 28 χρόνια, ο ώριμος Kevin έμεινε και πάλι στο σπίτι μόνος του, αλλά, όπως κάθε σύγχρονο άτομο, χρησιμοποιεί ενεργά τα διάφορα gadgets και το σπίτι της οικογένειας McAllister είναι εξοπλισμένο με τον βοηθό φωνής της Google.



Η εταιρεία ήταν σε θέση να αναδημιουργήσει όλες τις σκηνές με τη μικρότερη λεπτομέρεια, εκτός από το ότι ο Κέβιν δεν σκέφτεται μόνο δυνατά, αλλά επικοινωνεί και με τον βοηθό της Google.



Οι λάτρεις της ταινίας έχουν ήδη συγκρίνει το αρχικό βίντεο του 1990 με τη νέα ερμηνεία και μοιράζονται αυτό το βίντεο στο YouTube.

argonaytis-iphone

VIDEO

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ