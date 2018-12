freegr

Στην εποχή που αποκαλείται ανεπισήμως ως “Peak TV” στην άλλη πλευρά του ατλαντικού οι σειρές που ξεπροβάλλουν κάθε χειμώνα και καλοκαίρι πλέον είναι τόσες πολλές που έχει καταντήσει εξαιρετικά δύσκολο να τις παρακολουθεί κανείς όλες και στην ώρα τους. Κυριολεκτικά, αν το επιχειρήσει κάποιος θα αντιληφθεί πως θα πρέπει να “δουλεύει” κανονικά μπροστά στην οθόνη του για να τα βλέπει όλα. Θέλει οπότε ρέγουλα και προγραμματισμό ώστε να δεις τα πιο σημαντικά στην ώρα τους και τα λιγότερα σημαντικά -ανάλογα με τα προσωπικά γούστα του καθενός- ετεροχρονισμένα.Και αν γκρίνιαξα λίγο για το πόσο πολλές σειρές υπάρχουν, σε σημείο που ο τηλεθεατής πνίγεται από προτάσεις, με αποτέλεσμα πολλά διαμαντάκια να χάνονται, ευτυχώς η πλειοψηφία τους κινείται σε τουλάχιστον υψηλά επίπεδα. Το 2018 αποτέλεσε μια χρονιά ορόσημο ιδιαίτερα για τις ευρωπαϊκές σειρές, τις οποίες το Netflix μοίρασε απλόχερα στο διεθνές κοινό, με αποκορύφωμα το παγκόσμιο φαινόμενο του La Casa De Papel ή Money Heist όπως έγινε γνωστό στους “έξω”. Εκτός από τα καινούργια διαμάντια που γνωρίσαμε φέτος ήταν πολλές και οι σειρές που συνεχίστηκαν με εξαιρετική επιτυχία και μας άφησαν κολλημένους στις θέσεις μας.Παρακάτω θα βρείτε λοιπόν μερικές από τις τηλεοπτικές σειρές που μας κράτησαν άγρυπνους μέσα στο 2018.Better Call Saul Season 4 (Netflix, AMC)To γεγονός ότι στα μέρη μας προβαλλόταν κάθε εβδομάδα από το Netflix, σχεδόν παράλληλα με την Aμερική, έκανε το ταξίδι ακόμη πιο αγωνιώδες. Οι χαρακτήρες που έπλασε ο Vince Gilligan και ο Peter Gould συνέχισαν να ξεδιπλώνονται σε έναν μαθηματικά μετρημένο και μελετημένο ιστό, ο οποίος όσο περνούσαν τα επεισόδια τόσο ένιωθες ότι κάπου, κάπως, θα συναντηθούν. Το Better Call Saul φέτος μεταμορφώθηκε σε Breaking Bad και όσοι είστε fans της πρώτης σειράς, θεωρώ ανεπίτρεπτο να μην έχετε επενδύσει στο prequel του. Κάντε το άμεσα, βυθιστείτε στο αργό, μεθοδικό ψήσιμό του και θα σας ανταμείψει...αλλά όχι με “crystal blue”.Maniac (Μίνι σειρά, Netflix)O Cary Fukunaga μετά το επιτυχημένο βάπτισμα του πυρός που είχε στο True Detective, σκηνοθετεί το Maniac, σε διασκευή του Patrick Somerville, η οποία βασίζεται στην ομώνυμη σειρά νορβηγικής παραγωγής. Και πάλι το Netflix 'βάζει πλάτη' για μια πολύ ιδιαίτερη μαύρη κωμωδία σε ρυθμό, σκηνοθεσία και ύφος που σίγουρα θα σας μαγνητίσει, ιδιαίτερα με το υπέρλαμπρο πρωταγωνιστικό cast των Emma Stone, Jonah Hill, Justin Theroux και Sally Field. Ένα ταξίδι δέκα επεισοδίων βουτηγμένο σε LSD, μια τεχνητή νοημοσύνη που αποφασίζει ποιος έχει ή όχι “σώας τας φρένας”, καπιταλιστική σάτιρα, χαρακτήρες που προσπαθούν να βρουν διέξοδο από μια θλιβερή πραγματικότητα και μια συνάντηση που ίσως να είναι αλλά και να μην είναι καρμική.Bojack Horseman Season 5 (Netflix)Τι να πει κανείς πέντε σεζόν μετά για τον αλκοολικό, ανασφαλή, σχεδόν πάντα ανώριμο -και πώς τα καταφέρνει και μας τουμπάρει τη ψυχολογία- Bojack; Ο κόσμος των ζώων και των ανθρώπων σμίγει τόσο όμορφα για να ρίξει βιτριόλη στα λάθη και τις παραξενιές των ανθρωπίνων σχέσεων και να σου ανοίξει τα μάτια ως θεατή, εκεί που δεν το περιμένεις. Ποτέ δεν περίμενα μια σειρά κινουμένων σχεδίων να περνάει τόσα μηνύματα, τόσο επίκαιρη σάτιρα και επικό τρολάρισμα στην σύγχρονη κοινωνία, μέσα από το πρίσμα των φλας, της δημοσιότητας και της σαθρής βιομηχανίας του Hollywood.Vikings Season 5A-5B (History Channel)Το ιστορικό δράμα εποχής του History Channel έγινε παγκόσμια επιτυχία και το κοινό του συγκρίνεται σε φανατισμό με αυτό του Game of Thrones -με αρκετούς να το συγκρίνουν ευθέως με τη σειρά του HBO. Τίποτα δεν είναι τυχαίο και η 5η σεζόν χάρισε πολλές συγκινήσεις, ανατροπές και προδοσίες, με τους γιους του Ragnar να βρίσκονται σε έναν βρώμικο πόλεμο για το ποιος θα είναι ο διάδοχος του θρόνου του πατέρα τους. Ακόμη και μετά το “soft reboot”, το Vikings συνεχίζει να συναρπάζει με τον ίδιο αμείωτο και αδυσώπητο ρυθμό.La Casa De Papel (Money Heist, Netflix)Δεν χωρούν πολλά λόγια για το La Casa De Papel, του οποίου η φήμη διαδόθηκε από στόμα σε στόμα στις αρχές του 2018 όταν και έκανε πρεμιέρα η 2η σεζόν του στο Netflix. Από εκεί και μετά το φαινόμενο έγινε παγκόσμιο με αποτέλεσμα το εμβληματικό “Bella Ciao” να ακούγεται μέχρι και στα νυχτερινά clubs ανα την υφήλιο. Με διαφορά το μεγαλύτερο τηλεοπτικό 'μπαμ' του 2018 ανήκει στους Ισπανούς, οι οποίοι έκαναν τον κόσμο να θέλει να ξεκινήσει την δική του επανάσταση φορώντας μάσκες του Νταλί. Ένας πανούργος εγκληματίας, ο El Professor, συντάσσει μια ομάδα ταλαντούχων ληστών για να κάνει την πιο δίκαια ληστεία που έγινε ποτέ.Να κλέψει λεφτά όχι από τους φτωχούς αλλά απευθείας από την πηγή, δηλαδή το Εθνικό Νομισματοκοπείο της Ισπανίας. Το εξαιρετικά δεμένο cast αποτελούμενο από ληστές, ερωμένους, αστυνόμους και ομήρους σε συνδυασμό με την απίθανη γραφή του Alex Pina συνθέτουν ένα τρενάκι δράσης που δεν γίνεται να μην ανεβείτε. Και όταν θα κατέβετε θα σιγοτραγουδάτε -σας το υπογράφω- Una matina mi son alzato, Oh Bella Ciao, Ciao, Ciao!Westworld Season 2 (HBO)Στην πρώτη του χρονιά το Westworld μας τράβηξε στον κόσμο του σα να ήμασταν εμείς οι επισκέπτες του φουτουριστικού αυτού πάρκου. Η δεύτερη μας έβαλε στο...σκληρό παιχνίδι του, τραβώντας μας από τον αυχένα. Οι Jonathan Nolan και Lisa Joy έμπλεξαν πάλι έναν σεναριακό μίτο για να αποκρυπτογραφήσουν οι Hosts που επαναστάτησαν και να αντιληφθούν ποια είναι η θέση τους και η θέση μας στον κόσμο. Η τηλεόραση γεύεται λίγη παραπάνω Nolan-ική παράνοια σε μια 2η σεζόν που γέννησε ακόμη περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις και επέκτεινε το σύμπαν με συναρπαστικές τοποθεσίες.Bodyguard (BBC, Netflix)Ο Richard Madden -γνωστός ως Rob Stark του Game of Thrones- υποδύεται έναν βετεράνο του Αφγανιστάν, ο οποίος επιστρέφοντας στην πατρίδα του, ανατίθεται να γίνει ο σωματοφύλακας της υπουργού Εσωτερικών της Βρετανίας. Μια γυναίκα που ο ίδιος απεχθάνεται για τα πολιτικά ιδεώδη της και πιέζεται για να κάνει το καθήκον του, ενώ ταλανίζεται από το μετατραυματικό στρες και ένα σπιτικό στα πρόθυρα της κατάρρευσης. O Jed Mercurio του Line of Duty χτίζει ένα πολιτικό θρίλερ με μοντέρνα θεματολογία, όπως αυτή της τρομοκρατίας, με την αγωνία να αγγίζει το κόκκινο και τους παλμούς σας να χτυπούν σαν τρελοί. Δεν είναι τυχαίο που όλοι όσοι το είδανε μιλάνε ακόμη για το πόσο έντονες και φορτισμένες σκηνές έχει.The Haunting of Hill House (Netflix)Η horror σειρά που φέτος ο κόσμος μιλάει για αυτήν βασίζεται στο μυθιστόρημα της Shirley Jackson και ο σκηνοθέτης Mike Flanagan, δοκιμασμένος στο genre από τα Gerald’s Game και Hush, το μετατρέπει σε μια σίγουρη επιτυχία. Αρκεί να σας πούμε ότι το 6ο επεισόδιο είναι ένα τηλεοπτικό θαύμα, στο οποίο ο βιρτουόζος των long takes, Alejandro Inarritu (Birdman, Revenant) θα έβγαζε το καπέλο του. Ιδιαίτερα αν είστε fans του είδους πρέπει να το ρίξετε μια ματιά.The Chilling Adentures of Sabrina (Netflix)Θυμάστε την παιδική σειρά που έπαιζε μια φορά και έναν καιρό στην ΕΡΤ 1 ονόματι Σαμπρίνα η μικρή μάγισσα; Θυμάστε και την μικρή κόρη του Don Draper από το Mad Men; Το Netflix και ο παραγωγός του Riverdale, Greg Berlanti, πήραν τη συνταγή και την έφεραν στην εφηβεία, με τίτλο “The Chilling Adventures of Sabrina”. Δράματα, horror στοιχεία, μαύρη μαγεία, εφηβικοί έρωτες και ένα εντελώς απενοχοποιημένο ύφος συνθέτουν την περιπέτεια της Sabrina και την επιλογή που θα πρέπει να κάνει: να μείνει στον κόσμο του Φωτός παρέα με τους φίλους της ή να αγκαλιάσει το Σκοτάδι, όπως έκαναν σαν πιστοί ακόλουθοι του Σατανά στην οικογένειά της;The Alienist (TBS, Netflix)Ο Cary Joji Fukunaga πριν το Maniac παρέδωσε ένα ακόμη αξιοσημείωτο τηλεοπτικό προϊόν, έχοντας καθήκοντα εκτελεστικού παραγωγού. Με δυνατό το άρωμα του True Detective, η μίνι σειρά βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Caleb Carr βάζει τους Daniel Bruhl, Luke Evans και Dakota Johnson στο κυνήγι ενός κατά συρροή δολοφόνου στην Νέα Υόρκη του 1890. Θα το λέγαμε και ένα True Detective του 19ου αιώνα.Altered Carbon S1 (Netflix)Σας αρέσουν τα δυστοπικά sci-fi σκηνικά; Το Altered Carbon τότε γράφει το όνομά σας επάνω. Η ελληνικής καταγωγής Laeta Kalogridis μεταφέρει στη μικρή οθόνη μια cyberpunk ιστορία που οι λάτρεις του Blade Runner θα αγαπήσουν και τοποθετείται σε ένα μέλλον που οι άνθρωποι έχουν τελειοποιήσει την αθανασία...τουλάχιστον όσοι έχουν την οικονομική δυνατότητα να αλλάζουν σώματα. Με πρωταγωνιστή τον Joel Kinnaman στο ρόλο του Takeshi Kovacs, ενός “Envoy” που αναστένεται σε ένα άλλο σώμα 250 χρόνια μετά. Αυτός που τον ανέστησε είναι ο 300 χρονών “Μεθουσάλας” Laurens Bancroft, ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους των αποικιών και του αναθέτει μια αποστολή εάν θέλει να ζήσει σε αυτόν τον κόσμο: να λύσει το μυστήριο της δολοφονίας του. Υψηλά concepts και ερωτήματα για την ανθρώπινη φύση, τη συνείδηση και του “τι συμβαίνει όταν κοινοί θνητοί το παίζουν θεοί” είναι μερικά από τα ερωτήματα που θέτει η σειρά, έστω και επιφανειακά.The Little Drummer Girl (BBC, AMC)Η μίνι σειρά σειρά του Park Chan-wook, δημιουργού του αριστουργηματικού Oldboy, μας κέντρισε το ενδιαφέρον μιας και ένα σημαντικό μέρος της γυρίστηκε στην Ελλάδα και την Ακρόπολη. Πρόκειται για ένα κατασκοπικό θρίλερ όπου μια βρετανίδα ηθοποιός στρατολογείται από Ισραηλινούς πράκτορες για να διεισδύσει σε μια Παλαιστινιακή τρομοκρατική οργάνωση και χρησιμοποιώντας τα ταλέντα της θα πρέπει να βγει ζωντανή από αυτή την πλεκτάνη. Πρωταγωνιστούν ο υποψήφιος για Όσκαρ, Michael Shannon, ο ανερχόμενος Alexander Skarsgard και η Florence Pough.Narcos: Mexico (Netflix)Η ιστορία του Cali Cartel και του Agent Pena έλαβαν τέλος. Έτσι, γεννήθηκε το soft reboot του Narcos με τον υπότιτλο “Mexico” που μας τοποθετεί ουσιαστικά στο πρώτο καρτέλ ναρκωτικών του Μεξικού αρκετά χρόνια πριν τις ιστορίες του Pablo Escobar. Εδώ, τον μεγάλο κακό αναλαμβάνει ο Diego Luna στο ρόλο του Felix “El Patron” Gallardo, ενώ τον αντίπαλό του και αστυνομικό της DEA, Agent Camarena, τον υποδύεται ο Michael Pena. Αν λατρέψατε τις τρεις προηγούμενες σεζόν του Narcos τότε και αυτό κινείται στο ίδιο μήκος. Δράση, προδοσίες, χάος και εξουσία επιπλέουν επάνω σε τόνους ναρκωτικών.The Americans (FX)Φέτος ήταν η τελευταία χρονιά του κατασκοπικού θρίλερ εποχής του FX, το οποίο μετά από έξι σεζόν αποφάσισε να πει ένα “dasvidania” που θα μείνει στην ιστορία. Το Americans του Joe Weisberg απέσπασε δεκάδες υποψηφιότητες και βραβεία “καλύτερης σειράς”, με πρωταγωνιστές τους Matthew Rhys και Keri Russell να υποδύονται το προβληματικό ζευγάρι δύο σοβιετικών πρακτόρων που έχουν εισχωρήσει στην αμερικάνικη κοινωνία. Η ώρα έρχεται όμως που τα παιδιά τους μαθαίνουν την αλήθεια, ενώ το πολιτικό σκηνικό και οι εντολές που θα πρέπει να εκτελέσουν, ωθούν τη σχέση όλων στα άκρα.The End of the F***ing World (Netflix)H περίπτωση σειράς-σφηνάκι καθώς αποτελείται από 8 επεισόδια των 20 περίπου λεπτών. Βασίζεται στο ομώνυμο σκοτεινό κωμικό μυθιστόρημα του Charles Forseman και διηγείται την ιστορία του 17χρονου James (Alex Lawther), ο οποίος θεωρεί πως είναι ψυχοπαθής δολοφόνος και της ατίθασης συμμαθήτριας του Alyssa (Η Jessica Barden έκλεψε δικαίως την παράσταση). Οι δυο τους αποδρούν από την βαρετή καθημερινότητά τους και ξεκινούν ένα ταξίδι γεμάτο ευτράπελα, μαθήματα και παθήματα που θα τους προσγειώσουν. Το παιχνιδιάρικο στυλ της σειράς, η ζύμωση και η σύγκρουση των δύο εκ διαμέτρου αντίθετων πρωταγωνιστών μπορούν να προκαλέσουν σπαστικά γέλια ή αναπάντεχα δάκρυα. Δύσκολα να μην αγαπήσει κανείς αυτή την χαλαρή εκδρομή στα προβλήματα της εφηβείας και της ενηλικίωσης.The Man in the High Castle Season 3 (Amazon Prime Video)Μια από τις σειρές-ναυαρχίδες της streaming υπηρεσίας της Amazon που συνεχίζει να κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον και να διορθώνει συνεχώς τον εαυτό της, ιδιαίτερα στην 3η σεζόν. Βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του μετρ του sci-fi, Philip K. Dick. όπου σε μια εναλλακτική πραγματικότητα οι Ναζί κέρδισαν τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο με αποτέλεσμα την εξάπλωση του Γ' Ράιχ και την δημιουργία της Ιαπωνικής Αυτοκρατoρίας. 