Σοκ προκαλεί η είδηση για τον θάνατο ενός παίκτη από το The Voice of Greece. Πρόκειται για τον Δαυίδ Καναβό, ο οποίος είχε πάρει μέρος στον περσινό κύκλο του παιχνιδιού και είχε φτάσει μέχρι τα live του δημοφιλούς talent show.



Ο Τόνι Κονταξάκης, μαέστρος στο The Voice, ανακοίνωσε μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook: «Χάσαμε ένα δικό μας παιδί, κρίμα».



Ο 24χρονος Δαυίδ Καναβός είχε εντυπωσιάσει τους κριτές του The Voice στα Blind Auditions με την ερμηνεία του στο τραγούδι Thinking Out Loud. Τον διεκδίκησαν και οι τέσσερις κι εκείνος επέλεξε να πάει με την ομάδα του Πάνου Μουζουράκη. Μερικό καιρό αργότερα, ο Πάνος Μουζουράκης τον είχε συμπεριλάβει ως μέλος της ομάδας του στις εμφανίσεις του.



Ο Δαυίδ Καναβός είχε εξομολογηθεί στο The Voice ότι έπασχε από ανοσοανεπάρκεια. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε



