2019-01-31 09:05:26

Στην εκπομπή “Τι λέει;” έδωσε συνέντευξη ο Μάνος Βροτζάκης, ο οποίος μίλησε μεταξύ άλλων για το Game of Love.



«Έχει τύχει να μου την πέσει γυναίκα ενώ τη γυμνάζω. Πλέον όμως επειδή είμαι λίγο πιο αναγνωρίσιμος, ντρέπονται. Κάποιοι βρίσκουν αφορμή να ξεκινήσουν γυμναστική για να είναι κοντά μου. Έχω μπει στον πειρασμό να κάνω κάτι με κοπέλα που γύμναζα, αλλά δεν έχει τύχει. Γνώρισα την Κένταλ Τζένερ στη Μύκονο και τη γύμνασα. Δεν είναι τέλεια, έχει κι αυτή ελαττώματα. Το Game of Love δεν αποτέλεσε εμπειρία για μένα. Καλύτερα που έφυγα γιατί είχε γίνει trash.



Έχω χάσει δουλειά στην τηλεόραση εξαιτίας του Game of Love. Μου είχε γίνει μια πρόταση για ένα πρωινό στο σαββατοκύριακο, αλλά δεν τη δέχτηκα γιατί δεν ήταν κάτι που με συνέφερε ούτε οικονομικά, αλλά ούτε και από νούμερα τηλεθέασης. Αν υπήρξε ειδύλλιο με την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου; Δεν ξέρω, λες; Απλά μου ζήτησε να της κάνω λίγο γυμναστική εκεί πέρα γιατί μάλλον ζήλεψε λίγο από τη Μπέττυ Μαγγίρα που κάναμε κάτι πους απς», είπε μεταξύ άλλων ο Μάνος Βροτζάκης.



http://www.tvnea.com



VIDEO

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ