2019-03-16 08:13:01

Ένα από τα σημαντικότερα μυαλά στην ιστορία της φυσικής έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα πριν από ένα χρόνο.Ο Stephen Hawking πέθανε στον ύπνο του, στα 76 του χρόνια, έχοντας προλάβει να αφήσει μια σπουδαία παρακαταθήκη στον τομέα των φυσικών επιστημών και να αναδιαμορφώσει την αντίληψή μας για το σύμπαν.



Γεννήθηκε το 1942 αλλά από τα 21 του χρόνια διαγνώστηκε με μια νευρο-εκφυλιστική νόσο, που τον άφησε σταδιακά παράλυτο και τον καθήλωσε σε αναπηρικό αμαξίδιο. Απέκτησε παγκόσμια φήμη το 1998, αφού δημοσιεύθηκε το βιβλίο του Σύντομο Χρονικό του Χρόνου (A Brief History of Time), το οποίο πούλησε πάνω από 10 εκατομμύρια αντίτυπα.



Είναι διάσημος για τις θεωρίες του σχετικά με τις μαύρες τρύπες, τη βαρύτητα και τη γενική σχετικότητα – που σίγουρα δεν είναι εύκολα κατανοητές σε όποιον δεν ασχολείται με τις θετικές επιστήμες.



Η The Guardian ανέλαβε μέσα από ένα έξυπνο animation 2.5 λεπτών να σκιαγραφήσει τις βασικές θέσεις του Hawking με τον πιο απλοποιημένο και κατανοητό τρόπο.

tinanantsou

