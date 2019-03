2019-03-24 02:48:11

Live 23-24/3 τρέχουσα επικαιρότητα



Πρώτον, αυτο που παρέλειψα να σας πω, είναι η παράκληση να μου βάλετε στο πεδίο σχολιασμών αν έχετε κάποια ερώτηση για τον Ολε που θα του πάρω συνέντευξη, σε σχέση με το μακελειό στη Ν. Ζηλανδία. Δεύτερον ο REALITY ANALYST είπε ότι τον μπλόκαρα. Παρ'όλο που μ'εκνεύρισε ΚΑΙ με πρόοσβαλε, ΔΕΝ τον μπλόκαρα, αλλά αν ξαναγράψει στο κανάλι μου θα φάει μπλοκ σίγουρα. Αυτή τη συμπεριφορά δεν την ανέχομαι. Το άρθρο που'γραψα για τον αγαπημένο του Σώρρα το 2013 και τον έτσουξε ιδιαίτερα, θα το δείτε εδώ https://ift.tt/2Fx7Ih6 Email και paypal μου : vasiliki42@hotmail.com facebook https://ift.tt/2ORjeFS twitter https://twitter.com/Vasoula2908 το κανάλι μου στο bitchute https://ift.tt/2Fwcs6s το κσνάλι μου στο dailymotion https://ift.tt/2BkiVhU



-------------------------------------------------- ΕΛΛΑΔΑ: Λόγια δεν την περιγράφουν, κι έτσι μια γαλανόλευκη αρκεί... Είναι το κύτταρο πολιτισμού και γνώσης, ΠΡΕΠΕΙ να ειναι πέρα και πάνω από σοφιστείες ιεραρχών, πολιτικών και...αμπελοφιλοσόφων! Είναι φιλοσοφία και στάση ζωής. Είναι η δική μου πατρίδα! GREECE: No words to describe it, so I'll stand in silent awe before it's blue and white flag... It's the primary cell of civilization, culture and knowledge...and it HAS to be beyond and above the sophism of politicians, priests and others who see themselves as great minds and philosophers... It is philosophy in it self, and a way of life. It's my beloved land! periergaa

