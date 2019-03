Γράφει η Σουλτάνα Χειλαδάκη

Εδώ και δεκαετίες στην μεγάλη Βρετανία διεξάγονται πειράματα με βιολογικά χημικά όπλα πάνω σε ανθρώπινους οργανισμούς. Τα πειράματα αυτά που είχαν αρχίσει ήδη από το 1945 δηλαδή με το τέλος του 2ου παγκοσμίου πολέμου γίνονται πάνω σε στρατιώτες καθώς και σε ανυποψίαστα άτομα.

Όπως αποκαλύπτεται το 1945 περίπου 3000 στρατιώτες είχαν σταλθεί σε ειδικούς θαλάμους όπου διεξάγονταν τα πειράματα με ειδικά αέρια για να δουν πώς επηρεάζουν το νευρικό σύστημα του ανθρώπου.

Συμφώνα με νεότερες αποκαλύψεις που διέρρευσαν από μυστικές υπηρεσίες από το 1955 ως το 1965, μέσα σε μια δεκαετία δηλαδή, έγιναν συστηματικοί ψεκασμοί με μεγάλες ποσότητες χημικών ουσιών όπως θειούχου καδμίου ψευδαργύρου στην βορειοανατολική Αγγλία.

Εκείνη την περίοδο στην ίδια περιοχή σημειώθηκαν πολλά κρούσματα από ανεξήγητους αιφνίδιους θανάτους και πολλές περιπτώσεις ατόμων με ανεξήγητη διανοητική αναπηρία.

Το αξιοσημείωτο είναι ότι τέτοιου είδους πειράματα συνεχίζονται ακόμα και σήμερα στο Ηνωμένο Βασίλειο πάνω σε ανυποψίαστους ανθρώπους.

Για το τεράστιο αυτό θέμα το 2015 ένας Άγγλος ερευνητής εξέδωσε ένα βιβλίο με το χαρακτηριστικό τίτλο «Μυστική επιστήμη: Ένας αιώνας από δηλητηριώδης πολέμους και ανθρώπινα πειράματα» ( ’A Century of Poison Warfare and Human Experiments’’).

Ο αιώνας των πειραμάτων με βιολογικά όπλα πάνω σε ανθρώπινους οργανισμούς, ένα βιβλίο όπου αποκαλύπτονται πολλές σχετικές λεπτομέρειες.

Ο συγγραφέας του βίβλου ιστορικός – ερευνητής Ulf Schmidt από το πανεπιστήμιο της πόλεως Κεντ της Αγγλίας (University of Kent), αποκαλύπτει ότι τα πειράματα αυτά γίνονταν εν γνώση και στηρίζονταν ουσιαστικά από το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας.

Μέσα στο βιβλίο αυτό αποκαλύπτεται ότι το 1953 ο μηχανικός Ronald Maddison των βασιλικών αερογραμμών της Μεγάλης Βρετανίας, διεξήγαγε πειράματα με την χημική ουσία σαρίν που είναι εξόχως θανατηφόρα. Ο ίδιος ο Ronald Maddison μετά από λίγο καιρό από την έναρξη αυτών των πειραμάτων απέθανε τελείως ξαφνικά, και επίσης πολλοί στρατιώτες που μετείχαν σε αυτά τα πειράματα είχαν την ίδια τύχη με αιφνίδιους θανάτους.

Η Βρετανική Κυβέρνηση και το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας για να συνεχιστούν αυτά τα πειράματα και να προελκύσουν πολλούς εθελοντές για να συμμετάσχουν, είχε προσφέρει πολύ μεγάλες αμοιβές και πολύ υψηλούς μισθούς.

Ο στενός φίλος και συνεργάτης του Ronald Maddison, ο Alfred Thornhill, είχε καταθέσει ότι ο φίλος του βρήκε το θάνατο από μια μόνο σταγόνα από αυτό το χημικό υλικό πάνω στα ρούχα του.

Ο ίδιος ήταν αυτόπτης μάρτυς του θανάτου του Maddison και περιγράφει πώς ήταν σαν να το χτύπησε ηλεκτρικό ρεύμα μεγάλης τάσης και έτρεμε ολόκληρος πριν ξεψυχήσει.

Το δέρμα του άρχισε να συστέλλεται και να διαστέλλεται και από το στόμα του έβγαιναν περίεργες γλοιώδεις ουσίες χρώματος μπλε. Το πιο περίεργο σε αυτήν την υπόθεση όπως αναφέρει ο αυτόπτης μάρτυρας του θανάτου του Maddison ήταν ότι όλο το σώμα του άρχισε να μεταμορφώνεται σε μια περίεργη μορφή σαν να ήταν εξωγήινη.

Στη φώτο ο Μαντισον σε νεαρή ηλικία

Την επόμενη μέρα, όταν ο Maddison είχε ξεψυχήσει στο νοσοκομείο όπου τον είχαν μεταφέρει, το Υπουργείο είχε βγάλει μια επίσημη ανακοίνωση όπου απέδιδε το θάνατο του όχι σε κάποια χημική ουσία αλλά σε παθολογικά αίτια. Προφανώς ήθελαν να σκεπάσουν το σκάνδαλο με το σαρίν.

Πέρασαν πολλά χρονιά από το θάνατο του Maddison, και τον φίλο του τότε, τον Thornhill, τον είχαν τοποθετήσει σε ένα απόρρητο εργαστήριο χημικών όπλων στο Wiltshire, όπου διεξάγονταν μυστικά πειράματα. Εκεί εργάστηκε επί πολλά χρόνια και μόνο όταν έφτασε σε ηλικία τον 70 χρονών αποφάσισε να μιλήσει και να αποκαλύψει την πραγματική αιτία του θανάτου του φίλου του. Η καθυστέρηση της αποκάλυψης είχε ως βασική αίτια τις απειλές για την ζωή του που δεχόταν ο ίδιος από κρατικούς παράγοντες.

Όλες οι προσπάθειες τον Βρετανών για την απόκτηση χημικού οπλοστασίου ξεκινούσαν από τις πληροφορίες των μυστικών τους Υπηρεσιών ότι η Σοβιετικοί είχαν ήδη προχωρήσει πολύ σε αυτόν τον τομέα και δεν ήθελαν να μείνουν πίσω να καλύψουν τα κενά, αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις αυτών των πειραμάτων καθώς και για το κόστος σε ανθρώπινες ζωές.

Εντωμεταξύ τα πειράματα αυτά είχαν προχωρήσει σε τέτοιο σημείο που έφτασαν να δοκιμάζουν βιοχημικά όπλα μέσα στο ίδιο το μετρό του Λονδίνου αδιαφορώντας για τα τυχόν θύματα που θα προκαλούσαν. Αυτά τα πειράματα αποκαλύφτηκαν από τους ιδίους αυτόπτες μάρτυρες που είχαν τις εντολές να τα πραγματοποιήσουν.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μετά από μέρες γίνονταν έρευνες με προσωπικές συνεντεύξεις όπου ρωτούσαν ανυποψίαστους τι είχαν παρατηρήσει την ήμερα του πειράματος . Οι μάρτυρες ανέφεραν για δηλητηριάσεις, για επικίνδυνες παθήσεις στα μάτια και για άλλα συμπτώματα σαν αποτέλεσμα των πειραμάτων. Σε άλλες περιπτώσεις πειραματίστηκαν πάνω σε στρατιώτες οι οποίοι πάθαιναν ένα ντελίριο και κραύγαζαν άναρθρες κραυγές σαν να είχαν τρελαθεί.

Σήμερα τα πειράματα αυτά συνεχίζονται αλλά επειδή είναι δύσκολο πλέον να χρησιμοποιούν στρατιώτες σαν πειραματόζωα, τώρα βρίσκουν διαφόρους άστεγους, συχνά και παράνομους μετανάστες από τις εμπόλεμες περιοχές της Ασίας και της Αφρικής.

Μάλιστα υπάρχουν και ειδικές ομάδες που εξαφανίζουν διάφορα άτομα και δεν ανευρίσκονται όσο και αν ψάξουν οι συγγενείς τους και τα χρησιμοποιούν για τα ειδικά τους πειράματα. Αυτός είναι και ένας λόγος που οι εξαφανίσεις τα τελευταία χρονιά έχουν σημειώσει κατακόρυφη άνοδο.

Ζούμε σε μια εποχή όπου και η πιο νοσηρή καταστροφική φαντασίωση για την εξόντωση του ανθρώπου, γίνεται πραγματικότητα από αρρωστημένα μυαλά και νεοταξικές κυβερνήσεις. Η πρόοδος του σύγχρονου πολιτισμού έχει φτάσει στο σημείο να μπορεί να παρασκευάζει τα ποιο απίθανα βιολογικά-χημικά όπλα, ένα δείγμα της καταστροφικότητας το όποιο έχουμε δει στον πόλεμο της Σύριας και του Ιράκ. Η αποκάλυψη πλέον είναι πραγματικότητα και κανείς δεν ξέρει που θα οδηγήσει αυτή η πορεία.

Στα παρακάτω βίντεο προβάλλεται ένα μέρος από την φρίκη αυτών των πειραμάτων που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια.

Chemical Weapons Testing – Rare Top Secret US Military Film [FULL VIDEO]Chemical Warfare – Penetration of Fortified Targets by Sarin (GB),US Army Video

ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗ



www.nikosxeiladakis.gr

