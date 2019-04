TheNewDailyMail

Η σημερινή μέρα είναι ξεχωριστή και θα είναι ξεχωριστή για τις επόμενες γενιές, τόνισε ο Πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, Ζόραν Ζάεφ, κατά τον χαιρετισμό του στο 1ο επιχειρηματικό Φόρουμ στα Σκόπια. Είπε ότι ο ίδιος και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Αλέξης Τσίπρας, προχώρησαν στη Συμφωνία των Πρεσπών χωρίς να υπολογίζουν το πολιτικό κόστος και ζήτησε από τους επιχειρηματίες να αναλογιστούν πώς είναι σήμερα τα πράγματα και πώς θα μπορούσαν να είναι, καθώς και να εργαστούν για να κερδίσουν τον χαμένο χρόνο και να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που δημιουργούνται.Αναφέρθηκε στο γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο πρώτος Έλληνας Πρωθυπουργός που επισκέπτεται επισήμως τη χώρα του μετά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της και σημείωσε πως μια φορά κάθε χρόνο θα πραγματοποιούνται διακυβερνητικές σύνοδοι Ελλάδας-Βόρειας Μακεδονίας.Αλ. Τσίπρας: Η Ελλάδα αρωγός και σύμμαχος της Βόρειας ΜακεδονίαςΑπό την πλευρά του ο Έλληνας Πρωθυπουργός σημείωσε πως «στο επιχειρηματικό φόρουμ Ελλάδας-Βόρειας Μακεδονίας, ανοίγουμε διάπλατα την πόρτα της οικονομικής συνεργασίας των χωρών μας. Ανοίγουμε τον δρόμο για ένα μέλλον συνανάπτυξης και φιλοδοξούμε αυτός ο δρόμος να αποτελέσει οδηγό για την επίλυση και άλλων κρίσεων».Αναφορικά με το ζήτημα των εμπορικών σημάτων ο κ. Τσίπρας ανέφερε ότι συμφωνήσαν στην εφαρμογή του άρθρου 1 της Συμφωνίας των Πρεσπών, μέσω της σύστασης μιας διεθνούς ομάδας ειδικών στην οποία θα μετέχουν και εκπρόσωποι των δύο χωρών ώστε «να διευθετήσουμε τα προβλήματα που δημιουργούν σύγχυση και στους επιχειρηματίες και στους καταναλωτές εδώ και 30 χρόνια και είμαστε αισιόδοξοι ότι θα καταφέρουμε να βρούμε λύσεις».Όπως είπε ο Πρωθυπουργός «η εν λόγω ομάδα θα αναζήτησει λύσεις μέσω του διαλόγου, αλλά και βάσει των διεθνών και ενωσιακών κανόνων».Παράλληλα, ο κ. Τσίπρας τόνισε ότι χωρίς καθυστέρηση λοιπόν, και, κατ' επιταγήν της συμφωνίας, βρισκόμαστε εδώ για να προωθήσουμε:Την αποφυγή διπλής φορολόγησης η οποία αποτελούσε τροχοπέδη για τη μέχρι τώρα εμπορική κίνησηΤην τελωνειακή συνεργασία για την διευκόλυση των εμπορικών συναλλαγών, οι οποίες, αν διευκολυνθούν, θα ενισχυθούν περαιτέρω.Το πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του Enterprise Greece και του αντίστοιχου φορέα της χώρας σας, όπως και του μνημονίου μεταξύ των κεντρικών αγορών των δύο χωρών, που θα προωθήσουν επεκτάσεις επενδύσεων και πρόσθετη τόνωση στις κοινές εμπορικές σχέσειςΤον κομβικό ρόλο του λιμανιού της Θεσσαλονίκης και τη διασύνδεση αυτού με το λιμάνι του Πειραιά για τη διέξοδο προς τις αγορές της κεντρικής Ευρώπης από την Ελλάδα και μέσω της Βόρειας Μακεδονίας.Τη σιδηροδρομική διασύνδεση Πειραιά - Θεσσαλονίκης - Σκοπίων - Βελιγραδίου, ενός σύγχρονου και γρήγορου τραίνου, που θα μεταφέρει εμπορεύματα αλλά και πολίτες, ένα πολύ σημαντικό έργο για την περιοχή που πολύ σύντομα θα υπογράψουμε σε τριμερές επίπεδο ανάμεσα στην Ελλάδα-Βόρεια Μακεδονία και Σερβία.Τον εκμοντερνισμό του ελέγχου συνόρων και τη δημιουργία περισσοτέρων συνοριακών σταθμών για τη διευκόλυνση και την επαύξηση των ήδη αυξημένων τουριστικών και εμπορικών ροώνΜια σειρά πρωτοβουλίες παροχής know how και διασυνδεσιμότητας στην καινοτομία.Περαιτέρω συνεργασία των αρμόδιων αρχών, για τη διευκόλυνση των πτήσεων και των οδικών μεταφορών.Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι «η Βόρεια Μακεδονία είναι μια χώρα που και με τη Συμφωνία των Πρεσπών και τις μεταρρυθμίσεις που προωθεί δείχνει ότι είναι πρόθυμη και αποφασισμένη να βαδίσει στον δρόμο της ευρωπαϊκής προοπτικής. Η Ελλάδα σε αυτή τη δύσκολη προσπάθεια της Βόρειας Μακεδονίας στον δρόμο προς την ευρωπαϊκή της προοπτική θα σταθεί αρωγός και σύμμαχος», είπε ο κ. Τσίπρας, τονίζοντας ότι η γειτονική χώρα πρέπει να ανταμειφθεί.Τέλος αναφέρθηκε σε μία φράση του Αλμπέρ Καμύ: «Η πραγματική γενναιοδωρία προς το μέλλον έγκειται στο να τα δίνουμε όλα στο παρόν».ΑΜΠΕ«The New Daily Mail»