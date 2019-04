2019-04-03 22:11:11

Η οικονομία της προσοχής Η επιστήμη της Φυσικής με απλά λόγια.



Προσοχή, περισπασμοί και ντοπαμίνη. Ένα video essay πάνω στη σύγχρονη πραγματικότητα. Μάθετε περισσότερα για την εθελοντική εκστρατεία Let’s do it GREECE: https://ift.tt/2WI6DJ6. Θέλετε να ψάξετε περαιτέρω το θέμα; Ρίξτε μια ματιά στα βιβλία The shallows – Nicholas Carr, Neil Postman - Διασκέδαση μέχρι θανάτου (Affiliate link: http://mikk.ro/BnmC), Tim Wu - The attention Merchants (Affiliate link: http://mikk.ro/BnmB) ή επισκεφθείτε το blog για συνδέσμους σε άρθρα, ομιλίες και άλλα βίντεο. Υποστήριξη της Καθημερινής Φυσικής Patreon: http://bit.ly/kathimerini-fysiki-patreon PayPal: http://bit.ly/kathimerini-fysiki-paypal Καθημερινή Φυσική στα Ίντερνετς: Blog: https://ift.tt/2uJHYYI Facebook: http://bit.ly/kathimerini-fysiki-fb Instagram: http://bit.ly/kathimerini-fysiki-insta ------------------------------------------------------------- Credits ------------------------------------------------------------- Music: Lee Rosevere – Thoughtful (https://ift.tt/2wUWtLV) Hipcut - Missing (https://ift.tt/2uJHO3y) Kevin MacLeod - Odyssey (https://ift.tt/2WHhZx1) Julian Avila – Fly (https://ift.tt/2kluNpV) Chris Zabriskie – Candlepower (https://ift.tt/1kMgzfA) Η επιστήμη της Φυσικής με απλά λόγια. periergaa

VIDEO

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ