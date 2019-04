2019-04-04 09:21:34

Το Power of love παρουσίασε και παρουσιάζει με επιτυχία η Μαρία Μπακοδήμου. Ο δεύτερος κύκλος του ριάλιτι της αγάπης είναι σε εξέλιξη, όμως όπως λέγεται δε θα συνεχιστεί το εν λόγω project και την επόμενη χρονιά.



Σύμφωνα με το Happy Day και το ρεπορτάζ της τηλεκριτικού, Τίνας Μεσσαρόπούλου, το Power of love δε θα συνεχιστεί, ενώ οι ιθύνοντες του καναλιού, ΣΚΑΙ, δεν γνωρίζουν αν θα συνεχιστεί και το My Style Rocks και ψάχνουν νέα projects για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν.



Δείτε στο παραπάνω βίντεο τι ειπώθηκε στο Happy Day



http://www.tvnea.com



VIDEO

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ