Η κορυφαία διεθνής συνεργασία της Ελένης Φουρέιρα είναι επανεκτέλεση της διαχρονικήςεπιτυχίας «Sweet Dreams (Are Made of This)» των EurythmicsO Kaan, ένας από τους πιο ταλαντούχους καλλιτέχνες της hip hop, ο θρυλικός Snoop Dogg και η «εκρηκτική» Ελένη Φουρέιρα, μας παρουσιάζουν το «Sirens»! Το ξεσηκωτικό smash hit, που κυκλοφορεί από την Panik Records, είναι επανεκτέλεση της διαχρονικής επιτυχίας «Sweet Dreams (Are Made of This)» των Eurythmics, που κυκλοφόρησε το 1983 και τους έκανε γνωστούς παγκοσμίως.Μάλιστα, αυτή είναι η πρώτη φορά που το βρετανικό ντουέτο έδωσε άδεια για επανεκτέλεση του τραγουδιού, το οποίο έχει μπει στη λίστα του «Rolling Stone» με τα 500 σημαντικότερα τραγούδια όλων των εποχών και, μέχρι σήμερα, έχει βγει μόνο σε διασκευές.Το «Sirens» κυκλοφορεί σε όλο τον κόσμο μαζί με ένα εντυπωσιακό music video διεθνών προδιαγραφών, που γυρίστηκε σε Λος Άντζελες και Αθήνα, υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του υποψήφιου για Echo Γερμανού σκηνοθέτη Harris Hodovic και των επιτυχημένων στην Ελλάδα PickCodes. Τα γυρίσματα, που έγιναν σε δύο ηπείρους (Αμερική και Ευρώπη), δύο πόλεις (Λος Άντζελες και Αθήνα) και επτά locations, κράτησαν 68 ώρες, στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται οι ώρες των ταξιδιών.Τη χορογραφία επιμελήθηκε ο Eddy Morales, ο χορογράφος των Mariah Carey, Justin Timberlake και Janet Jackson, ενώ συμμετείχαν επαγγελματίες Αμερικανοί χορευτές οι οποίοι κατά καιρούς έχουν συνεργαστεί με τους Justin Timberlake, Gwen Stefani και Chris Brown.Δείτε το βίντεο: