Το My Style Rocks θα συνεχίσει δίχως την Κωνσταντίνα στο τιμόνι της εκπομπής.



Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου δεν θα είναι παρουσιάστρια στο επόμενο My Style Rocks, καθώς η συνεργασία της με τον ΣΚΑΪ φαίνεται πως ολοκληρώθηκε. Στο Πρωινό, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος ανέφερε χαρακτηριστικά τα εξής:



«Σύμφωνα με όσα λέει το ρεπορτάζ η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου δεν θα βρίσκεται στο τιμόνι της επόμενης σεζόν του My Style Rocks και το πιο πιθανό είναι να μη βρίσκεται καν στον ΣΚΑΪ. Έχουν αλλάξει οι ισορροπίες στις σχέσεις ανάμεσα στο κανάλι και την Acun Medya, λόγω των χαμηλότερων ποσοστών τηλεθέασης και ο σταθμός θέλει να έχει λόγο».



Η Αφροδίτη Γραμμέλη πρόσθεσε πως: «ΣΚΑΪ και Acun Medya συμφώνησαν από κοινού να φρεσκάρουν τα πρόσωπα γενικά και επειδή ο ΣΚΑΪ δεν τρελαινόταν να έχει την Κωσνταντίνα στο δυναμικό του, αποφάσισαν ότι και αυτό ήταν ένα πόστο που έπρεπε να φρεσκαριστεί».

