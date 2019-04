aetos-grevena

Όλοι ξεκινούμε από κάπου. Το κακό είναι να ξεχνάς από πού ξεκίνησες και να είσαι αγνώμων.Οι παρακάτω ηθοποιοί που παρουσιάζονται στο βίντεο-αφιέρωμα του Alltime10s άρχισαν την καριέρα τους από το πορνό, τις καυτές και αισθησιακές φωτογραφήσεις και εν γένει από την επίδειξη του σώματος τους.Παρουσιάζονται με σειρά εμφάνισης οι:Cameron Diaz. Στα 19 της είχε κάνει γυμνή φωτογράφηση που κυκλοφόρησε σε βίντεο.Matt Leblanc. Ναι, ο Τζόι από τα "Φιλαράκια". Ξεκίνησε από την ερωτική σειρά Red Shoe Diaries.Marilyn Monroe. Το 1949 έκανε γυμνή φωτογράφηση για μόλις 50 δολάρια. Μετά από τέσσερα χρόνια έκανε ακόμη μια αισθησιακή φωτογράφηση για το Playboy.Sasha Grey. Τα λόγια είναι περιττά. Από τη βιομηχανία του πορνό, τώρα και στον σοβαρό κινηματογράφο. Έχει περάσει και από το Entourage της HBO.David Duchovny. Πριν τα X-Files και το Californication, παρουσίαζε το Red Shoe Diaries. Όπως έχει δηλώσει άλλωστε ο ίδιος, έχει περάσει από κλινική απεξάρτησης από το σεξ.Jon Hamm. O Jon Hamm του Mad Men έχει περάσει από την soft πορνοβιομηχανία πριν γίνει ο Don Draper.Sylvester Stalone. Ο Ρόκι, Ράμπο, Ιταλός επιβήτορας. Στα 24 του είχε παίξει σε ταινία αισθησιακού περιεχομένου.Arnold Schwarzenegger. Πριν τον πρώτο Terminator, ο Arnie ήταν μοντέλο για γκέι περιοδικό.Jackie Chan. Το 1975 πρωταγωνίστησε στην ταινία "All in the family" όπου υποδυόταν έναν οδηγό λεωφορείου που είχε ερωτική σχέση με μια παντρεμένη γυναίκα. Στην ταινία υπάρχουν ερωτικές σκηνές και είναι η μόνη της καριέρας του στην οποία ο Chan δεν παίζει ξύλο.Helen Mirren. Έχει περάσει και εκείνη από το πορνό έπος του Καλιγούλα. Πρόκειται για μια από τις πλέον αμφιλεγόμενες ταινίες όλων των εποχών.