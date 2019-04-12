2019-04-12 22:44:37
ΝΑΥΣΙΝΟΟΣ: Η ΑΡΧΑΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΩΝ ΜΙΝΩΙΤΩΝ & ΤΑ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΑ
https://youtu.be/Ve__zAKxkhU?t=74
Η ΕΚΠΟΜΠΗ ΜΕΤΑΔΟΘΗΚΕ ΖΩΝΤΑΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΑΡΔΙΑ 95 FM ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/03/2019.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΜΑΡΙΤΑ ΜΥΡΩΝΑΚΗ
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΜΠΕΖΟΥΓΛΩΦ
ΜΟΥΣΙΚΗ: ΤΑΚΗΣ ΤΑΦ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ: STUDIO ΝΑΥΣΙΝΟΟΣ 2019
πηγη
periergaa
https://youtu.be/Ve__zAKxkhU?t=74
Η ΕΚΠΟΜΠΗ ΜΕΤΑΔΟΘΗΚΕ ΖΩΝΤΑΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΑΡΔΙΑ 95 FM ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/03/2019.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΜΑΡΙΤΑ ΜΥΡΩΝΑΚΗ
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΜΠΕΖΟΥΓΛΩΦ
ΜΟΥΣΙΚΗ: ΤΑΚΗΣ ΤΑΦ
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