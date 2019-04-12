2019-04-12 22:44:37
Φωτογραφία για ΝΑΥΣΙΝΟΟΣ: Η ΑΡΧΑΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΩΝ ΜΙΝΩΙΤΩΝ & ΤΑ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΑ
ΝΑΥΣΙΝΟΟΣ: Η ΑΡΧΑΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΩΝ ΜΙΝΩΙΤΩΝ & ΤΑ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΑ

https://youtu.be/Ve__zAKxkhU?t=74

Η ΕΚΠΟΜΠΗ ΜΕΤΑΔΟΘΗΚΕ ΖΩΝΤΑΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΑΡΔΙΑ 95 FM ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/03/2019.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΜΑΡΙΤΑ ΜΥΡΩΝΑΚΗ

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΜΠΕΖΟΥΓΛΩΦ

ΜΟΥΣΙΚΗ: ΤΑΚΗΣ ΤΑΦ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: STUDIO ΝΑΥΣΙΝΟΟΣ 2019

Let's block ads! (Why?)


πηγη
periergaa
VIDEO
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Ο Βενιζέλος τράβηξε το αυτί του Αδωνι;...
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ο Βενιζέλος τράβηξε το αυτί του Αδωνι;...
Άγιος Νεομάρτυς Στάνισλαβ (Nasadil)
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Άγιος Νεομάρτυς Στάνισλαβ (Nasadil)
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Παγκόσμια ιατρική πρωτιά για τη χώρα μας! Γεννήθηκε το πρώτο παιδί με τη μέθοδο «Μεταφοράς Μητρικής Ατράκτου»!
Παγκόσμια ιατρική πρωτιά για τη χώρα μας! Γεννήθηκε το πρώτο παιδί με τη μέθοδο «Μεταφοράς Μητρικής Ατράκτου»!
ΣΟΚΑΡΕΙ!!Μυστική Αποστολή Ανακαλύπτει Αρχαία Δομή Θαμμένη στην Ανταρκτική όπου Γίνονταν Γενετικά Πειράματα!!
ΣΟΚΑΡΕΙ!!Μυστική Αποστολή Ανακαλύπτει Αρχαία Δομή Θαμμένη στην Ανταρκτική όπου Γίνονταν Γενετικά Πειράματα!!
ΔΕΙΤΕ μια αρχαία ελληνική Ταναγραία… όπως δεν θα μπορέσετε να την ξαναδείτε ποτέ: Τρισδιάστατη!
ΔΕΙΤΕ μια αρχαία ελληνική Ταναγραία… όπως δεν θα μπορέσετε να την ξαναδείτε ποτέ: Τρισδιάστατη!
Παγκόσμια ιατρική πρωτιά για την Ελλάδα - Γέννηση του πρώτου παιδιού με τη μέθοδο
Παγκόσμια ιατρική πρωτιά για την Ελλάδα - Γέννηση του πρώτου παιδιού με τη μέθοδο "Μεταφοράς Μητρικής Ατράκτου"
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ - «8ο Διεθνές Νεανικό Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος. Αρχαία Μεσσήνη 2019»
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ - «8ο Διεθνές Νεανικό Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος. Αρχαία Μεσσήνη 2019»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Η αναζήτηση τού Γιώργου και η προσπάθεια που έφερε το αποτέλεσμα
Η αναζήτηση τού Γιώργου και η προσπάθεια που έφερε το αποτέλεσμα
Η Disney ανακοίνωσε τον ανταγωνιστή της Apple TV + και έρχεται και στην Ελλάδα για τους μικρούς και μεγάλους φίλους της
Η Disney ανακοίνωσε τον ανταγωνιστή της Apple TV + και έρχεται και στην Ελλάδα για τους μικρούς και μεγάλους φίλους της
Υπεγράφη η σύμβαση για τους λαμπτήρες LED
Υπεγράφη η σύμβαση για τους λαμπτήρες LED
3ος Αγώνας Δρόμου Ειρήνης «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ»
3ος Αγώνας Δρόμου Ειρήνης «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ»
Έκκληση για αίμα από την οικογένεια της 15χρονης Καλλιρρόης που τραυματίστηκε στην Παραβόλα
Έκκληση για αίμα από την οικογένεια της 15χρονης Καλλιρρόης που τραυματίστηκε στην Παραβόλα