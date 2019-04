2019-04-14 09:46:26

Δολωματα και ψαρια



Το ζωντανο δολωμα και ειδικα το καλαμαρι ειναι απο τα καλυτερα και σπανια δεν θα εχουμε τσιμπια στα αγκιστρια μας, αλλα και το φρεσκο νοπο σε πολλες περιπτωσεις ειναι οτι καλυτερο, ετσι και σε αυτο το ψαρεμα ψαρεψαν και τα δυο και το νοπο και το ζωντανο σε μια πολυ ομορφη ψαρια ,την καλημερα μας σας ευχαριστουμε που συνεχιζεται και παρακολουθειτε τα βιντεο μας,,



Αυτό το κανάλι είναι αφιερωμένο στη θάλασσα και στο ψάρεμα! Ελπίζω να το απολαύσετε οσο και 'γω.. --------------------------------------------------------------------------------------- This youtube channel is dedicated to fishing ! I hope you enjoy it as much as i do.. periergaa

VIDEO

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ