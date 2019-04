BINTEO Οι ήρωες του Γουέστερος επιστρέφουν για τελευταία φορά. To σημερινό επεισόδιοαναμένεται να σπάσει όλα τα ρεκόρ. Κάθε επεισόδιο της τελευταίας σεζόν της σειράς-φαινόμενο κόστισε ...15 εκατ. δολάρια.Η Ντενέρις Ταργκάριεν, κατά κόσμον Εμίλια Κλαρκ, δήλωσε ότι τη μέρα που διάβασε το τέλος του “Game of Thrones” περιπλανιόταν επί τρεις ώρες πεζή, προκειμένου να το χωνέψει. Το Πανεπιστήμιο του Μονάχου ανέπτυξε ειδικό αλγόριθμο, για να «μαντέψει» ποιοι χαρακτήρες θα καταφέρουν να επιβιώσουν μέχρι το καταληκτικό επεισόδιο του όγδοου κύκλου. Στα κοινωνικά δίκτυα διακινείται εφαρμογή που επαγγέλλεται ότι μπορεί να στέλνει spoilers για τα έξι τελευταία επεισόδια της σειράς σε όσους μισείτε. Η αρχή του τέλους του τηλεοπτικού έπους του HBO έχει απόψε πρεμιέρα. Και η φρενίτιδα, οι θεωρίες συνωμοσίας και οι εικασίες για ένα – το λιγότερο αναπάντεχο - φινάλε που θα αφήσει εποχή, τώρα κορυφώνονται...«Ο κόσμος είναι μεγάλος και όμορφος. Οι περισσότεροι από μας ζούμε και πεθαίνουμε στον ίδιο τόπο όπου γεννηθήκαμε και ποτέ δε βλέπουμε τον υπόλοιπο. Δε θέλω να είμαι όπως οι περισσότεροι». Με αυτή τη φράση του Όμπεριν Μαρτέλ, του αείμνηστου έκδοτου στις ηδονές Πρίγκιπα του Ντορν η παραγωγή του HBO κήρυξε πριν από λίγες ημέρες ένα ανελέητο κυνήγι αναζήτησης του αντικειμένου-φετίχ για τους ορκισμένους θιασώτες του Game of Thrones, δηλαδή τον Σιδερένιο Θρόνο.Έξι ρέπλικές του τοποθετήθηκαν σε ισάριθμα σημεία στον πλανήτη τα οποία οι fans μπορούν για δύο εικοσιτετράωρα ακόμη να εντοπίσουν, να φωτογραφήσουν και να δρέψουν ινσταγκραμικές δάφνες. Μοναδικό στοιχείο που δόθηκε ως μπούσουλας ήταν οι φωτογραφίες και τα βίντεο 360ο που αναρτήθηκαν στην επίσημη ιστοσελίδα της σειράς αλλά και στο Instagram του GoT. Εννοείται ότι εκείνοι που από το 2011 ακολουθούν με θρησκευτικής κοπής ευλάβεια τη σειρά-φαινόμενο έσπευσαν στο κατόπι των Σιδερένιων Θρόνων και διατράνωσαν την επιτυχία τους στα κοινωνικά δίκτυα.Μέχρι στιγμής βρέθηκαν μόνο οι πέντε θρόνοι. Αγγλία, Σουηδία, Βραζιλία, Ισπανία και Καναδάς ήταν οι τοποθεσίες που επέλεξε η παραγωγή του GoT για μια πολυδάπανη και κυρίως ερεθιστική για τους fans προωθητική ενέργεια.Άλλωστε ποιος υπολογίζει τα χρήματα όταν τα έξι – δύο ωριαία και τέσσερα ογδοντάλεπτα - επεισόδια του όγδοου και τελευταίου κύκλου του GoT που κάνει πρεμιέρα στις 14 Απριλίου κοστίζουν περί τα 15 εκατομμύρια δολάρια έκαστο; Για να κατανοήσει κανείς το μέγεθος και το εύρος της παραγωγής φτάνει να σκεφτεί ότι 10 εκατομμύρια είναι ο συνολικός προϋπολογισμός για το The Crown και το The Get Down του Netflix μαζί.Αλλά ο οικονομικός εξορθολογισμός και οι μνημονιακού τύπου φόρμουλες δεν ταιριάζουν σε ένα αληθινό τηλεοπτικό έπος 67 επεισοδίων με μάχες, δολοπλοκίες, αιμομιξίες, ζωώδη ορμέμφυτα, δολοφονίες, προδοσίες, ανταγωνισμό μέχρις εσχάτων, πολιτική και σεξ όλων των λογιών.protothema.gr