Καλεσμένος στο ''Για την παρέα'' του Νίκου Μουτσινά βρέθηκε χθες ο Θέμης Γεωργαντάς, που



φέτος μετακινήθηκε στον ΣΚΑΪ παρουσιάζοντας το τοκ σόου, ''After Dark''. Μεταξύ άλλων , ο παρουσιαστής μίλησε τόσο για την αποχώρησή του από τον Ant1 όσο και για τον νέο του σταθμό και πώς έκλεισε εκεί.



Για το After Dark ανέφερε:



''Το After Dark το συζητάω εδώ και τρία χρόνια, ήθελα να το κάνω καιρό. Είναι μια εκπομπή που την είχα ξεκινήσει από το Mad πάρα πολλά χρόνια,το OK MAD ,βραδινό και εκεί .Οπότε έκατσε τώρα, κάναμε συζητήσεις και με κάποια άλλα κανάλια αλλά τελικά αποφάσισα να πάω στον ΣΚΑΪ''.



Στη συνέχεια, ερωτηθείς για τον ΑΝΤ1 ,είπε:



''Ήταν δύσκολη η απόφασή μου να φύγω από τον ΑΝΤ1. Την πρόταση να παω μου την έκαναν ο Γιώργος και η Φαίη. Εγώ ξεκίνησα στο Πρωινό την πρώτη χρονιά που ο Γιώργος με τη Φαίη έφυγαν από το Mega και πήγαν στον ΑΝΤ1, τότε ήρθα κι εγώ. Ήμουν τρία χρόνια με τον Γιώργο και τη Φαίη και μετά άλλα δύο, δηλαδή πέντε χρόνια συνολικά. Με τη Φαίη κολλήσαμε πάρα πολύ από ένα σημείο και μετά.Μου αρέσει η πρωινή ζώνη.Πέρασα πολύ ωραία με τη Φαίη και πιο πριν με τη Ναταλία''.



