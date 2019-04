Ο βήχας και ο θωρακικός πόνος είναι μόνο δύο από τα συμπτώματα μιας δυνητικά θανατηφόρου λοίμωξης, που μπορεί να προκληθεί από την εισπνοή αερομεταφερόμενων σπόρων κάποιου μύκητα.Μια ομάδα ερευνητών ερεύνησε την κρυπτοκοκκίαση (cryptococcosis), όπως ονομάζεται, μια ασθένεια που μολύνει τους ανθρώπους και τα ζώα μετά από εισπνοή αερομεταφερόμενων μυκητών.Η ασθένεια μπορεί να οδηγήσει σε λοίμωξη των πνευμόνων, η οποία με τη σειρά της μπορεί να εξαπλωθεί στον εγκέφαλο καθώς μεταφέρεται εκεί μέσα στα λευκά αιμοσφαίρια. Τα συμπτώματα της λοίμωξης μπορεί να περιλαμβάνουν πόνο στο στήθος, βήχα, αλλαγές στην όραση και πυρετό.Έρευνα από το πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ ανακάλυψε έναν τρόπο για να εμποδιστεί ένας θανατηφόρος μύκητας από το να εισέλθει στα λευκά αιμοσφαίρια και να πλήξει το ανοσοποιητικό σύστημα εκ των έσω και να φτάσει στον εγκέφαλο.Η καθηγήτρια Robin May, διευθύντρια του Ινστιτούτου Μικροβιολογίας και Λοίμωξης στο πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ, δήλωσε: «Όταν ξεκινήσει μια μόλυνση, το πρώτο λευκό κύτταρο που ανταποκρίνεται ονομάζεται μακροφάγος. Αυτό αναγνωρίζει τα εισβάλλοντα βακτήρια, ή μύκητες, τα “τρώει”, τα καταστρέφει και έπειτα “προειδοποιεί” το υπόλοιπο ανοσοποιητικό σύστημα. Ωστόσο, στην περίπτωση ορισμένων ασθενειών, όπως η κρυπτοκοκκίαση, ο εισβάλλοντας οργανισμός έχει εξελιχθεί για να είναι σε θέση να επιβιώσει μέσα σε αυτό το λευκό κύτταρο αίματος και στη συνέχεια να το χρησιμοποιήσει σαν “μεταφορικό μέσο” για να φτάσει σε άλλα όργανα στο σώμα (...) Γνωρίζουμε ότι πολλά λευκά αιμοσφαίρια το ξεπερνούν αυτό, αποβάλλοντας τους “εισβολείς” με ένα μηχανισμό που ονομάζεται “εμετοκύττωση” (σ.σ. vomocytosis). Ωστόσο, δεν γνωρίζουμε πώς ακριβώς λειτουργεί και άρα πώς μπορούμε να ελέγξουμε την εμετοκύττωση».Το παρακάτω βίντεο διάρκειας μόλις 12” δείχνει τη διαδικασία της εμετοκύττωσηςΈνα μυκητιακό κύτταρο (Cryptococcus neoformans) έχει απορροφηθεί από ένα μακροφάγο. Στην αρχή του βίντεο, το μυκητιακό κύτταρο επισημαίνεται με πράσινο χρώμα. Μετά από μερικές ώρες μέσα στο κύτταρο-ξενιστή, απελευθερώνεται ξαφνικά μέσω της διαδικασίας που είναι γνωστή ως εμετοκύττωση, λίγο πριν το τέλος του βίντεο. (Το βίντεο είναι μέρος της έρευνας της Robin May και του Simon Johnston)Και πρόσθεσε η Robin May: «Υπάρχουν πολλές ασθένειες, όχι μόνο η κρυπτοκοκκίαση, όπου παθογόνα (βακτηρίδια, ιοί, μύκητες και παράσιτα που μπορούν να προκαλέσουν ασθένεια) επιβιώνουν με σκοπό να χτυπήσουν με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή εκ των έσω, το ανοσοποιητικό σύστημα. Αυτή η έρευνα στόχευε στον εντοπισμό του μηχανισμού που επιτρέπει στα λευκά αιμοσφαίρια να αναγνωρίζουν και να εκδιώκουν αυτούς τους οργανισμούς. Αν μπορούμε να αναπτύξουμε τρόπους να χειριστούμε αυτήν τη διαδικασία και να ενθαρρύνουμε τα λευκά αιμοσφαίρια να αναγνωρίζουν και να αποβάλλουν τους οργανισμούς αυτού του είδους, ίσως είμαστε σε θέση να περιορίσουμε την εξάπλωση κάθε λοίμωξης, όχι μόνο για την κρυπτοκοκκίαση, αλλά για κάθε άλλο παθογόνο που αποτελεί σημαντική απειλή για την ανθρώπινη υγεία σε παγκόσμιο επίπεδο».Ειδικοί εμπειρογνώμονες εντόπισαν τα σήματα που χρησιμοποιούν τα λευκά αιμοσφαίρια για να ελέγξουν τη συμπεριφορά τους και, στη συνέχεια, απενεργοποίησαν τα σήματα αυτά, ανακαλύπτοντας ένα συγκεκριμένο μόριο ονομάζεται ERK5.Αυτό είναι το μόριο που στοχεύουν οι επιστήμονες να καταφέρουν να «χειραγωγήσουν» ώστε να «ενθαρρύνουν» τα λευκά αιμοσφαίρια είτε να αποβάλλουν άμεσα τα παθογόνα, είτε για να τα κρατούν εγκλωβισμένα μέσα τους και να προσπαθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα να τα σκοτώσουν.Η καθηγήτρια May δήλωσε: «Διαπιστώσαμε ότι με την παρεμπόδιση του ERK5 στο ψάρι-ζέβρα (zebrafish), είχαμε τη δυνατότητα να αυξήσουμε την εμετοκύττωση στα λευκά αιμοσφαίρια και έτσι να αποτρέψουμε τη θανάσιμη μυκητιασική μόλυνση να εξαπλωθεί στον εγκέφαλο. Ως συνέπεια αυτής της έρευνας έχουμε μεγαλύτερη κατανόηση μιας νέας πτυχής του ανθρώπινου ανοσοποιητικού συστήματος. Μακροπρόθεσμα, η ελπίδα μας είναι ότι θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε θεραπείες που στοχεύουν σε αυτήν τη διαδικασία, όπως φάρμακα που θα μπορούσαν να περιορίσουν μια μόλυνση και να την αποτρέψουν από το να εξαπλωθεί πέρα από την αρχική περιοχή της “εισβολής” των παθογόνων (...) Τώρα θέλουμε να διευρύνουμε αυτήν την έρευνα για να δούμε κατά πόσον αυτή η διαδικασία μπορεί να διαδραματίσει παρόμοιο ρόλο σε άλλες σοβαρές ασθένειες του ανθρώπου».Τα ευρήματα της μελέτης, που πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια του Σέφιλντ, του Νταντί και του Μάντσεστερ στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και το πανεπιστήμιο του Leuven στο Βέλγιο και την Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ στις ΗΠΑ, δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό «Science Advances».Η μυοκαρδίτιδα, μια άλλη σοβαρή λοίμωξη που προκαλεί θωρακικό πόνο και μπορεί να είναι θανατηφόρα, μπορεί επίσης να προκληθεί από βακτήρια ή μύκητες.Πηγές: express.co.uk, medicalxpress.com, iatropedia.gr