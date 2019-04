2019-04-27 11:36:29

spinning Γοφαρια



Μερικες μερες ειναι καλες οχι παντα αλλα μερικες εχει ψαρια ,Καλη Ανασταση χρονια πολλα σε ολους και στους εορταζοντες υγεια και αγαπη για ολον τον κοσμο .την καλημερα μας,,



Αυτό το κανάλι είναι αφιερωμένο στη θάλασσα και στο ψάρεμα! Ελπίζω να το απολαύσετε οσο και 'γω.. --------------------------------------------------------------------------------------- This youtube channel is dedicated to fishing ! I hope you enjoy it as much as i do.. periergaa

VIDEO

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ