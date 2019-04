Οι ιστορίες της Αγίας Γραφής και η ζωή του Χριστού έχουν δραματοποιηθεί πολλές φορές για την τηλεόραση και τον κινηματογράφο.Εκτός από το έπος του Φράνκο Τζεφιρέλι «Jesus of Nazareth» (Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ) (1977) που θεωρείται η πιο επιτυχημένη μεταφορά της ιστορίας του Χριστού στη μικρή ή τη μεγάλη οθόνη με πρωταγωνιστεί τον Ρόμπερτ Πάουελ, υπάρχουν όπως αναφέρει το ΑΠΕ, πολλές παραγωγές με θέμα τη ζωή του Χριστού, τη διδασκαλία και τα Πάθη του, στις οποίες κεντρικό ρόλο έχουν αρκετοί διάσημοι ηθοποιοί.Τζιμ ΚαβίζελΤο 2004 κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους η δραματική ταινία «Τα Πάθη Του Χριστού», σε σκηνοθεσία Μελ Γκίμπσον με πρωταγωνιστή τον Αμερικανό ηθοποιό, Τζιμ Καβίζελ.Αναμφισβήτητα είναι μία από τις πιο διάσημες απεικονίσεις του Ιησού στην ιστορία της υποκριτικής. Η ταινία «Τα Πάθη του Χριστού» είναι το έργο χριστιανικού περιεχομένου που αναδείχθηκε στη μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία όλων των εποχών στην κατηγορία της. Ο Τζιμ Καβίζελ κέρδισε ένα βραβείο για τον ρόλο του ως Χριστός και πολλές υποψηφιότητες.Κρίστιαν ΜπέιλΟ γνωστός για την ικανότητα να μεταμορφώνεται για τις ανάγκες των ρόλων του, Αμερικανός ηθοποιός έχει υποδυθεί τον Ιησού στην τηλεοπτική ταινία «Mary, Mother Of Jesus» (Μαρία η Μητέρα του Ιησού) του 1999. Η αμερικανική ταινία αφηγείται την ιστορία του Ιησού μέσα από τα μάτια της Μαρίας, της μητέρας του.Ρέιφ ΒάινςΟ Άγγλος ηθοποιός, Ρέιφ Βάινς δάνεισε τη φωνή του στον χαρακτήρα του Ιησού στην ταινία κινουμένων σχεδίων με την τεχνική claymation (με τεχνική καρέ-καρέ και χαρακτήρες φτιαγμένους από πηλό) με τίτλο “The Miracle Maker” (Ο Θαυματοποιός). Στην ταινία συμπαραγωγής Βρετανίας-Ρωσίας και ΗΠΑ, του 1999 η ιστορία του Ιησού παρουσιάζεται από την πλευρά της Ταμάρ, βαριά άρρωστης κόρης ιερέα στην Καπερναούμ.Τζέφρι ΧάντερΟ ηθοποιός Τζέφρι Χάντερ, γνωστός από τον ρόλο του στο «Star Trek» ήταν 35 ετών όταν υποδύθηκε τον Ιησού στην ταινία «King of Kings» (Ο βασιλεύς των βασιλέων) το 1961. Πολλοί πίστευαν ότι η εμφάνισή του ήταν νεανική για να ενσαρκώσει τον Ιησού.Μαξ φον ΣίντοφΟ Σουηδός ηθοποιός απεικόνισε τον Ιησού στην αμερικανική θρησκευτική ταινία “The Greatest Story Ever Told” (Η Ωραιότερη Ιστορία του Κόσμου) του 1965 με συμπρωταγωνιστές τους Τζον Γουέιν, Τσάρλτον Ίστον, Τέλι Σαβάλας κ.ά. Η ταινία ήταν υποψήφια για πέντε Όσκαρ.Ντιόγκο ΜοργκάντοΟ Ντιόγκο Μοργκάντο, ηθοποιός από την Πορτογαλία υποδύθηκε τον Ιησού στη μίνι σειρά «The Bible» (Η Βίβλος) στο History Channel. Επίσης ενσαρκώνει τον ρόλο του Ιησού στην ταινία «Son Of God» (Ο Υιός του Θεού) του 2014.in.gr