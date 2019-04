...κατά των πετρελαϊκών εταιριών Μετά από δύο εβδομάδες συνεδριάσεων, το Ποινικό Δικαστήριο της πόλης Πούγιο του Ισημερινού έκανε δεκτή την απαίτηση της φυλής Waorani, με την οποία...ζητούσαν να σταματήσει η διαδικασία υποβολής προσφορών για εξόρυξη πετρελαίου στην περιοχή.Η ιθαγενική φυλή Waorani πέτυχε την πρώτη της νίκη την προηγούμενη Παρασκευή 26 Απριλίου κατά των μεγάλων πολυεθνικών πετρελαϊκών εταιρειών, όταν κατάφερε να σταματήσει την είσοδό τους στις προγονικές περιοχές του Αμαζονίου για δραστηριότητες πετρελαϊκής εξερεύνησης.Συγκεκριμένα, το δικαστήριο της πόλης Πούγιο έκανε δεκτό το αίτημα της φυλής για δικαστική προστασία ολόκληρης της επαρχίας Παστάζα, γεγονός που συνεπάγεται την παύση της διαδικασίας υποβολής προσφορών για εξερεύνηση, την οποία ξεκίνησε η κεντρική κυβέρνηση και η οποία αφορούσε 180 χιλιάδες εκτάρια γης.Άλλωστε, τα εδάφη προστατεύονται από το σύνταγμα του Ισημερινού, το οποίο κατοχυρώνει τα «αναφαίρετα και αδιαίρετα δικαιώματα των αυτοχθόνων στη διατήρηση της κατοχής των προγονικών γαιών τους και στην ελεύθερη άσκηση της δικαιοδοσίας τους επί αυτών». Όμως, ο πλούτος στο υπέδαφος ανήκει στο κράτος.Το Σύνταγμα προβλέπει ότι ενόψει οποιουδήποτε σχεδίου εκμετάλλευσης των πόρων του υπεδάφους της περιοχής θα πρέπει να προηγηθεί διαβούλευση με τους αυτόχθονες, δεδομένων των πιθανών περιβαλλοντικών και πολιτιστικών επιπτώσεων στις κοινότητες των φυλών.Όσον αφορά τις επίδικες προσφορές εξορύξεων, το κράτος του Ισημερινού ισχυρίζεται ότι κατέληξε σε συμφωνία με τους Waorani κατόπιν διαβούλευσης το 2012, αλλά οι ηγέτες της φυλής υποστηρίζουν ότι έχουν εξαπατηθεί.Οι δικαστές κάλεσαν την κυβέρνηση να διεξαγάγει νέα διαβούλευση, εφαρμόζοντας τα πρότυπα που έθεσε το Διαμερικανικό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με έδρα το Σαν Χοσέ."Our territory is not for sale."The Indigenous Waorani community in Ecuador wants to put an end to oil drilling in their land, so they filed a lawsuit against the govt. A ruling is expected on April 26. pic.twitter.com/nnyBWe3HoP— AJ+ (@ajplus) 26 Απριλίου 2019Η απόφαση “δημιούργησε ένα σημαντικό προηγούμενο για τον Αμαζόνιο”, δήλωσε η Lina Maria Espinosa, δικηγόρος των εναγόντων, εξερχόμενη από το δικαστήριο.“Αποδείχθηκε ότι δεν υπήρξε διαβούλευση και ότι το κράτος παραβίασε τα δικαιώματα αυτού του λαού και επομένως και άλλων λαών”.Η φυλή Waorani αριθμεί περίπου 4.800 άτομα, που κατοικούν και σε άλλες επαρχίες του Αμαζονίου.pass-world.gr