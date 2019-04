2019-04-30 22:01:13

Μια διαφορετική ταινία επιστημονικής φαντασίας ετοιμάζεται να βγει στις αίθουσες!



Aυτό είναι το τρέιλερ της ολοκαίνουργης ταινίας Last Breach με την σκηνοθετική υπογραφή του Χρήστου Φιλίππου, το οποίο ουσιαστικά είναι η ταινία αυτή καθ'αυτή.



Και τι σημαίνει αυτό:



Πρόκειται για ένα πολυβραβευμένο, σκηνοθετικό εγχείρημα το οποίο έχει καταφέρει να αποσπάσει μέχρι στιγμής 10 διεθνή βραβεία στα φεστιβάλ στα οποία έχει συμμετάσχει, στην κατηγορία "Best Trailer".



Aν δεν έχεις ξανακούσει ποτέ τη συγκεκριμένη κατηγορία μην ανησυχείς αφού είναι διαδεδομένη μόνο σε φεστιβάλ του εξωτερικού και αφορά ουσιαστικά trailers που δεν είναι trailers, αλλά αυτόνομα κινηματογραφικά πρότζεκτ μικρού μήκους, τα οποία είναι στημένα με την μορφή ενός sneak peak.



To Last Breach μας ταξιδεύει στην Ελλάδα ενός δυστοπικού μέλλοντος εκεί που ο πλανήτης κινδυνεύει και κόσμος όπως τον ξέρουμε δεν θα είναι ποτέ ξανά ο ίδιος.



Η ταινία δημιουργήθηκε με σκοπό να γεφυρώσει το τεράστιο οπτικό και τεχνικό χάσμα μεταξύ μιας παραγωγής εκατομμυρίων και μιας ανεξάρτητης παραγωγής.



Αυτό που θέλει βασικά να αποδείξει το "Last Breach" είναι ότι μπορείς με πολύ χαμηλό budget να αξιοποιήσεις όλα όσα η τεχνολογία του Digital Video έχει να σου προσφέρει, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που δεν έχει πολλά να ζηλέψει από μία μεγάλη, χολιγουντιανή παραγωγή.

