Τον Μάρτιο του 2019, η φινλανδική εταιρία Rovio και η σουηδική εταιρεία Resolution Games ανακοίνωσαν το παιχνίδι Angry Birds AR: Isle of Pigs, οι μάχες των οποίων πραγματοποιούνται σε ενισχυμένη πραγματικότητα. Σήμερα ήταν η κυκλοφορία αυτής της εφαρμογής.



Σε αυτό το μέρος των Angry Birds πουλιά και χοίροι αγωνίζονται σε πραγματικές συνθήκες. Το μόνο που απαιτείται για να ξεκινήσετε το παιχνίδι είναι να πιάσετε οποιαδήποτε οριζόντια επιφάνεια στο σκόπευτρο: ένα πάτωμα, ένα τραπέζι, έναν καναπέ, ένα πεζοδρόμιο. Ακόμα και το κομμένο γρασίδι θα το πετύχετε.



Μετά την επιλογή μιας τοποθεσίας, όπως φρούρια που ανήκουν σε χοίρους οι ήρωες εμφανίζονται μόνοι τους. Όλα τα κτίρια στο Angry Birds AR: Το Isle of Pigs είναι τρισδιάστατα και έτσι μπορείτε να παρακάμψετε τους εχθρούς από οποιαδήποτε πλευρά και να κρύβονται. Το υπόλοιπο του παιχνιδιού και των στόχων δεν έχουν αλλάξει.



Τώρα στο Angry Birds AR: Isle of Pigs περισσότερα από σαράντα επίπεδα είναι διαθέσιμα, αλλά με την πάροδο του χρόνου θα γίνουν περισσότερα. Η εφαρμογή περιέχει και διαφημίσεις. Το ίδιο το παιχνίδι είναι ήδη διαθέσιμο δωρεάν από το AppStore. Η έκδοση του παιχνιδιού για συσκευές Android θα πραγματοποιηθεί αργότερα αφού η ημερομηνία κυκλοφορίας δεν έχει ακόμη αναφερθεί.

