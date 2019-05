greece-salonikia

Μπορεί να χρησιμοποιούμε κάθε μέρα τη μηχανή αναζήτησης της Google όμως το μόνο που γνωρίζουμε καλά, είναι πώς να κάνουμε μια απλή αναζήτηση την ώρα που η Google μάλιστα κρύβει πολλά μυστικά κόλπα στο μανίκι της!Δείτε παρακάτω 15 χρήσιμα κόλπα, που θα σας βοηθήσουν να βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζεστε με μόλις λίγα κλικ.1. Το ένα ή το άλλοΜερικές φορές δεν θυμόμαστε ακριβώς αυτό που θέλουμε να βρούμε. Αυτό, όμως, δεν χρειάζεται να δημιουργεί πρόβλημα. Απλά, πληκτρολογήστε διάφορες πιθανές εναλλακτικές, βάζοντας το or ή το σύμβολο |.2. Ψάξτε χρησιμοποιώντας συνώνυμαΗ αναζήτηση με συνώνυμα είναι πολύ βολική στην διαδικτυακή αναζήτηση. Αν ψάχνετε για ιστοσελίδες με ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο, χρησιμοποιήστε το σύμβολο ~ στην αναζήτησή σας.3. Αναζήτηση μέσα σε ιστοσελίδεςΜερικές φορές, μπορεί να διαβάσετε ένα ενδιαφέρον άρθρο σε μια ιστοσελίδα και να θέλετε να το μοιραστείτε με τους φίλους σας ή απλά να ξαναδιαβάσετε. Ο πιο εύκολος τρόπος για να ξαναβρείτε το άρθρο είναι να ψάξετε μέσα στην ιστοσελίδα. Για να το κάνετε αυτό, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της ιστοσελίδας και στην συνέχεια μια λέξη κλειδί ή ολόκληρη φράση από το άρθρο.4. Η δύναμη του αστερίσκουΧρησιμοποιήστε το σύμβολο του αστερίσκου * στην θέση μιας λέξης που δεν θυμάστε και θα μπορέσετε να βρείτε αυτό που ψάχνετε.5. Όταν λείπουν πολλές λέξειςΑν δεν θυμάστε τις περισσότερες λέξεις της φράσης που ψάχνετε, δοκιμάστε να βάλετε ανάμεσα στην πρώτη και την τελευταία λέξη το AROUND. Για παράδειγμα, «Φαγητό AROUND(4) εστιατόριο».6. Χρησιμοποιήστε χρονικό πλαίσιοΓια να βρείτε γεγονότα που συνέβησαν κατά τη διάρκεια μιας ορισμένης χρονικής περιόδου, χρησιμοποιήστε χρονικό πλαίσιο στην αναζήτησή σας, χρησιμοποιώντας αποσιωπητικά ... ανάμεσα στις ημερομηνίες.7. Ψάχνοντας για έναν τίτλο ή URLΓια να βρείτε τις λέξεις κλειδί ενός άρθρου, πληκτρολογήστε intitle: πριν από τον όρο αναζήτησης, χωρίς κενά μεταξύ τους. Για να βρείτε τις λέξεις από μια διεύθυνση URL, χρησιμοποιήστε to inurl:8. Ψάχνοντας παρόμοιες ιστοσελίδεςΑν έχετε βρει κάτι στο διαδίκτυο που σας αρέσει πραγματικά πολύ και θέλετε να βρείτε παρόμοιες ιστοσελίδες, πληκτρολογήστε related: και μετά την ιστοσελίδα της ιστοσελίδας, χωρίς κενά μεταξύ τους.9. Ολόκληρες φράσειςΤο να βάλετε σε εισαγωγικά την φράση που ψάχνετε, είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να βρείτε κάτι συγκεκριμένο με την σειρά που το πληκτρολογήσατε. Για παράδειγμα, αν πληκτρολογήσετε τις λέξεις Σκέφτομαι να χωρίς εισαγωγικά, η μηχανή αναζήτησης θα εμφανίσει αποτελέσματα που οι λέξεις αυτές εμφανίζονται με οποιαδήποτε σειρά, ενώ αν πληκτρολογήσετε «Σκέφτομαι να« θα εμφανιστούν μόνο τα αποτελέσματα που οι λέξεις υπάρχουν με την συγκεκριμένη σειρά.10. Ασήμαντη αναζήτηση λέξεωνΓια να αφαιρέσετε τις ασήμαντες λέξεις από την αναζήτησή σας, απλά βάλτε ένα σύμβολο μείον «-» πριν από κάθε λέξη. Για παράδειγμα, αν ψάχνετε για μια ιστοσελίδα με ενδιαφέροντα βιβλία, αλλά δεν θέλετε να τα αγοράσετε, μπορείτε να γράψετε το εξής: «ενδιαφέροντα βιβλία -αγορά».11. Αναζήτηση εικόνων, χρησιμοποιώντας εικόνεςΣε περίπτωση που θέλετε να βρείτε εικόνες παρόμοιες με κάποια που έχετε ήδη βρει, μπορείτε να αποθηκεύσετε την εικόνα και να πατήσετε στο εικονίδιο της κάμερας που βρίσκεται δεξιά στις Εικόνες Google ώστε να μεταφορτώσετε την αποθηκευμένη εικόνα ή να επικολλήσετε το url της.12. Ερμηνεία λέξεωνΕάν δε γνωρίζετε την ερμηνεία μίας λέξης μπορείτε να την αναζητήσετε πληκτρολογώντας define: και αμέσως μετά τη λέξη. Σε περίπτωση που αναζητάτε την ετυμολογία της λέξης πληκτρολογείστε etymology:. και την λέξη13. Εύρεση συγκεκριμένου φακέλουΕάν γνωρίζετε ακριβώς τον τύπο του αρχείου που επιθυμείτε να βρείτε πληκτρολογείστε τον όρο που ψάχνετε και αφήνοντας ένα κενό προσθέστε το κείμενο filetype: και τον τύπο του αρχείου. Π.χ. βιογραφικό filetype: doc14. Χρησιμοποιείστε το Google ως εργαλείο ορθογραφικού ελέγχουΣε περίπτωση που δεν είστε σίγουροι πως γράφεται μία λέξη μπορείτε να την πληκτρολογήστε στη θυρίδα αναζήτησης της Google ώστε να σας εμφανίσει ορθογραφικές προτάσεις.15. Αναζήτηση παραγγελίαςΕάν θέλετε να δείτε σε ποια φάση βρίσκεται η αποστολή της παραγγελίας σας (λειτουργεί για UPS, USPS και Fedex) μπορείτε να πληκτρολογήσετε τον αριθμό της παραγγελίας απευθείας στην μηχανή αναζήτησης.Bonus!!!Πληκτρολογείστε Atari Breakout στις Εικόνες Google για λίγη χαλάρωση!Δείτε το βίντεο: