Εκτός Survivor βρίσκεται από χθς η Sabriye Sengul. Η παίκτρια της λευκής ομάδας πήρε τις λιγότερες θετικές ψήφους από το τηλεοπτικό κοινό στην Τουρκία κι έτσι αποχώρησε από το ριάλιτι επιβίωσης.



«Χθες το βράδυ είδα στο όνειρό μου ότι θα αποχωρήσω. Το είπα και στον Okay. Κι εκείνος μου είπε ότι στη ζωή συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο από τα όνειρα. Εάν αντί για τον Okay ήταν κάποιος άλλος υποψήφιος, τότε θα στεναχωριόμουν πολύ, θα με κατέστρεφε η αποχώρησή μου. Αλλά επειδή είναι ο Okay δεν στεναχωρήθηκα τόσο πολύ. Έγινε το καλύτερο για μένα», είπε η Sabriye Sengul.



