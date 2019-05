argonaytis-iphone

Όπως γνωρίζετε μέχρι και σήμερα η Apple με κάθε καινούργια αναβάθμιση τελειώνει και τις ευπάθειες που χρησιμοποιούνται από τους προγραμματιστές για την εκτέλεση ενός jailbreak.Έτσι με αυτό το παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι πάντα η εταιρία βγαίνει κερδισμένη αφού εμποδίζει τους χρήστες να έχουν πρόσβαση στο εσωτερικό του λειτουργικού και ταυτόχρονα να μην μπορεί καποιος να επιστρέψει πίσω σε παλιοτερο λειτουργικό.Όμως και οι προγραμματιστές δεν κάθονται με τα χέρια σταυρωμένα αφού βρίσκουν τρόπους έστω να μην αναβαθμίζουν και να χαθεί ένα jailbreak αν προσέξουμε.Έναν τέτοιο τρόπο θα δούμε πιο κάτω και θα εξηγήσουμε πως να καθαρίσετε θα συσκευή σας επαναφέροντας χωρίς να αναβαθμίσετε.Η εφαρμογή jailbreak του Chimera έχει επίσης μια ενσωματωμένη λειτουργία για να επαναφέρει καποιος μόνο το jailbreak πίσω στην αρχική του κατάσταση. Κάνοντας αυτό θα σας επιτρέψει να αφαιρέσετε όλα τα jailbreak tweaks / εφαρμογές διατηρώντας όλα τα άλλα δεδομένα στη συσκευή σας. Αν σκοπεύετε να αποκαταστήσετε μόνο για να διορθώσετε ένα προβληματικό tweak, αυτή θα ήταν η καλύτερη μέθοδος για να χρησιμοποιήσετε.Μόνο επαναφορά Jailbreak (Διατήρηση όλων των άλλων δεδομένων)Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας βρίσκεται σε κατάσταση unjailbroken με την επανεκκίνηση.Ανοίξτε την εφαρμογή Jumpbreak Chimera και πατήστε το βέλος επάνω στο κάτω μέρος και, στη συνέχεια, πατήστε το κόκκινο κουμπί 'Επαναφορά των RootFS'.Πατήστε OK στο αναδυόμενο παράθυρο και, στη συνέχεια, πατήστε το νέο κουμπί "Επαναφορά αρχείων συστήματος" στο κύριο μενού.Πατήστε OK όταν η εφαρμογή λέει ότι απαιτείται επανεκκίνηση. Αυτό θα γίνει αυτόματα όταν πατήσετε OK.Μόλις γίνει επανεκκίνηση της συσκευής, ανοίξτε ξανά την εφαρμογή του Chimera και πατήστε 'Jailbreak' για εκτέλεση της συσκευής. Αν απαιτείται άλλη επανεκκίνηση, πατήστε OK και περιμένετε να συμβεί αυτό. Μόλις η συσκευή δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας, κάντε το ίδιο και πάλι.Αφού ξαναξεκινήσετε το jailbreak, η συσκευή θα πρέπει τώρα να επαναφέρεται στην αρχική της κατάσταση. Τυχόν πακέτα που έχουν εγκατασταθεί με το Sileo πρέπει τώρα να καταργηθούν.Ορισμένες εφαρμογές jailbreak ενδέχεται να εξακολουθούν να εμφανίζουν στην αρχική οθόνη με ένα μη λειτουργικό εικονίδιο . Για να τα καταργήσετε, θα χρειαστεί να εγκαταστήσετε και να απεγκαταστήσετε την εφαρμογή με το Sileo.Επίσης μπορειτε να κάνετε και ολική επαναφορά χωρίς να χρειαστεί να αναβαθμίσετε την συσκευή σας ακολουθώντας τον οδηγό στο βίντεο πιο κάτω.Όλα αυτά απαιτούν πολύ μεγάλη προσοχή και δημιουργία αντιγράφων καθώς ελοχεύει ο κίνδυνος να χάσετε όλα τα δεδομένα σας αν κάτι πάει στραβά.