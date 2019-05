2019-05-24 13:05:25

O Δημήτρης Αργυρόπουλος μίλησε για το My Style Rocks και προέβη σε αποκαλύψεις.



Αρχικά, ο Δημήτρης Αργυρόπουλος τόνισε ότι δεν του έχει γίνει καμία συζήτηση για να είναι στο επόμενο ριάλιτι μόδας. Συγκεκριμένα είπε: «όχι δεν μου έχει γίνει καμία συζήτηση για να είμαι στο επόμενο My Style Rocks. Άκουσα ότι δε θα είναι η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου στο My Style Rocks. Εμένα μου άρεσε πολύ σ’ αυτή τη δουλειά η Κωνσταντίνα.»!



Και υπογράμμισε: «Δεν ισχύει ότι είναι σε συζητήσεις ο Στέλιος Κoυδουνάρης για το επόμενο My Style Rocks»!



Τι είπε όταν ρωτήθηκε αν θα είναι στο επόμενο ριάλιτι μόδας με μία εντελώς διαφορετική ομάδα; Δείτε την απάντησή του στο σχετικό βίντεο από την εκπομπή Happy Day!



