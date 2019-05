periergaa

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΤΕΣ: Η διαδρομή, η πολιτική θέση και ο αγώνας του #Δημήτριος #Μαντές Ο κ. Μαντές έχει κερδίσει την εκτίμησή μου, άσχετα αν μπορεί να αποκλίνω από κάποιες οπτικές του. Κατά βάση εκτιμώ και συμπορεύομαι με την αγάπη του για την πατρίδα, που προσωπικά δεν την αμφισβητώ. Παρά τις δικές μου παρεμβάσεις, στην ουσία ακούσατε τις δικές του πολιτικές θέσεις. Επειδή μπορεί να μου κάνουν και άλλοι συμπολίτες μας την τιμή να μιλήσουν στο κανάλι μου, να σημειωθεί παρακαλώ ότι :Οι θέσεις τον καλεσμένων μου δεν είναι απαραίτητο να συνάδουν ή να συμπορεύονται απόλυτα με τις δικές μου. ΕΛΛΑΔΑ: Λόγια δεν την περιγράφουν, κι έτσι μια γαλανόλευκη αρκεί... Είναι το κύτταρο πολιτισμού και γνώσης, ΠΡΕΠΕΙ να ειναι πέρα και πάνω από σοφιστείες ιεραρχών, πολιτικών και...αμπελοφιλοσόφων! Είναι φιλοσοφία και στάση ζωής. Είναι η δική μου πατρίδα! GREECE: No words to describe it, so I'll stand in silent awe before it's blue and white flag... It's the primary cell of civilization, culture and knowledge...and it HAS to be beyond and above the sophism of politicians, priests and others who see themselves as great minds and philosophers... It is philosophy in it self, and a way of life. It's my beloved land!