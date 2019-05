Καλεσμένος του Νίκου Μουτσινά στην εκπομπή «Για την Παρέα» ήταν σήμερα ο Δημήτρης Αργυρόπουλος. Ο κριτής του My Style Rocks και εκδότης απάντησε, μεταξύ άλλων, για το αν θα υπάρξει επόμενος κύκλος του γνωστού reality, για την εμπειρία του από τα γυρίσματα, ενώ αποκάλυψε και τι του είπε η πρώην σύζυγός του, Μαρία Μπακοδήμου, όταν της ζήτησε τη συμβουλή της για το αν θα μπορούσε ή όχι να ανταποκριθεί στο συγκεκριμένο concept.Στην ερώτηση «Γιατί είπες “ναι” στο My Style Rocks;», ο Αργυρόπουλος απάντησε: «Όταν μου έγινε η πρόταση και μου είπαν ποιοι θα είναι, είπα «ναι». Σημασία έχει με ποιους κάνεις κάτι». Όπως είπε τα γυρίσματα δεν ήταν εύκολα, ήταν πολύωρα, ωστόσο η ατμόσφαιρα ήταν πολύ ωραία και οι συνεργάτες τους- Στέλιος Κουδουνάρης, Μπέττυ Μαγγίρα και Κωνσταντίνα Σπυροπούλου- «πολύ καλά και πολύ βοηθητικά παιδιά».Ο Δημήτρης Αργυρόπουλος απάντησε, επίσης, για το αν το concept θα συνεχίσει και του χρόνου: «Επίσημα δεν μας έχουν πει τίποτα, τουλάχιστον σε εμένα. Ακούγονται διάφορα ότι μετακομίζουμε, αλλά δεν ξέρω τίποτα.»Η Μαρία Μπακοδήμου, η πρώην σύζυγός του, ήταν αυτή που τον στήριξε πολύ στην απόφαση του να συμμετάσχει στο My Style Rocks και η συμβουλή που του έδωσε είναι να «να πας εκεί και να είσαι ο εαυτός σου». Ενώ απάντησε και για το πώς βλέπει τη Μαρία στο «Power of Love» και απάντησε ότι τη βρίσκει καταπληκτική σ’ αυτό που κάνει.Ο Δημήτρης Αργυρόπουλος μίλησε, επίσης, για τους τρεις γιους τους και για το πόσο απολαμβάνει να είναι πατέρας, ενώ αναφέρθηκε και στα περιοδικά και τα εξώφυλλα που δεν κατάφερε να κάνει.Δείτε όλα όσα είπε στο παραπάνω video.http://www.tvnea.com