To βίντεο-ντοκουμέντο από τον τροχαίο δυστύχημα του Πάνου ΖάρλαΟ Πάνος Ζάρλας έφυγε από τη ζωή σε τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα της Παρασκευής και βύθισε στο πένθος τους συγγενείς και τους φίλους του.Ήταν 02:00 τα ξημερώματα, όταν συνέβη το μοιραίο ατύχημα του 28χρονου με τη μηχανή του ανήμερα των γενεθλίων του, ενώ κινούνταν επί της Λεωφόρου Συγγρού στο ύψος του Ωνασείου και έχασε τον έλεγχο της μηχανής του. Αποτέλεσμα αυτού να πέσει με σφοδρότητα πάνω στα κιγκλιδώματα και να χάσει ακαριαία τη ζωή του ακαριαία, ενώ δεν φορούσε προστατευτικό κράνος στο κεφάλι.Λίγες ώρες αργότερα, όταν έγινε γνωστή αυτή η δυσάρεστη είδηση, όλοι οι συμπαίκτες του από το Power of Love, αλλά και πολλοί θαυμαστές του, κατέκλυσαν τα social media με συγκινητικά μηνύματα, με τα οποία θέλησαν να εκφράσουν τη θλίψη τους. Η πρώην σύντροφός του Στέλλα Μιζεράκη δεν είχε κάνει κανένα σχόλιο, γι’ αυτό το συμβάν, αφού ήταν συγκλονισμένη και δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που συνέβη στον Πάνο.Η ανάρτηση της Στέλλας Μιζεράκη για τον Πάνο ΖάρλαΑργά το βράδυ της Παρασκευής, η Στέλλα Μιζεράκη, έκανε την πρώτη της ανάρτηση σχετικά με το θάνατο του Πάνου Ζάρλα, στην οποία έγραψε: «Δεν γυρνάει ο χρόνος πίσω. Μακάρι να μπορούσαμε να το κάνουμε να μην γινόταν ποτέ αυτό. Δεν θα σε ξεχνούσα ποτέ ότι και να γίνει γιατί έχουμε ζήσει τόσα μαζί. Τώρα δεν έχω λόγια να περιγράψω αυτό που νιώθω. Αν μας βλέπεις εύχομαι να χαμογελάς και να είσαι ευτυχισμένος εκεί πάνω. Έτσι ξαφνικά όπως μπήκες στην ζωή μου θα φοβάμαι μην σε χάσω ξαφνικά μου έλεγες...Αυτό ήταν το τραγούδι μας...Και τελικά έτσι ξαφνικά έφυγες. Μπορώ να μιλάω συνεχως για εσένα για την ψυχή σου για την καρδιά σου γιατι αξιζες πολλά αλλά δεν μπορώ να σε φέρω πίσω. Ο θεός να αναπαύσει την ψυχή σου. Είσαι ο Άγγελος μας!!»Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.Δεν γυρνάει ο χρόνος πίσω. Μακάρι να μπορούσαμε να το κάνουμε να μην γινόταν ποτέ αυτό. Δεν θα σε ξεχνούσα ποτέ ότι και να γίνει γιατί έχουμε ζήσει τόσα μαζί. Τώρα δεν έχω λόγια να περιγράψω αυτό που νιώθω.Αν μας βλέπεις εύχομαι να χαμογελάς και να είσαι ευτυχισμένος εκεί πάνω. Έτσι ξαφνικά όπως μπήκες στην ζωή μου θα φοβάμαι μην σε χάσω ξαφνικά μου έλεγες...Αυτό ήταν το τραγούδι μας...Και τελικά έτσι ξαφνικά έφυγες. Μπορώ να μιλάω συνεχως για εσένα για την ψυχή σου για την καρδιά σου γιατι αξιζες πολλά αλλά δεν μπορώ να σε φέρω πίσω. Ο θεός να αναπαύσει την ψυχή σου.Είσαι ο Άγγελος μας!!Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη stella mizeraki Official