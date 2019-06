2019-06-09 18:42:53

«Ανοιχτός» σε τουρίστες θα είναι σύντομα ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός.Η NASA ανακοίνωσε πως θα επιτρέψει την πρόσβαση σε επισκέπτες αρχής γενομένης το 2020.



Κάθε ταξίδι θα διαρκεί 30 ημέρες και, εφόσον υπάρχει ζήτηση, η NASA σχεδιάζει δύο αποστολές ανά έτος.



Οι επίδοξοι ταξιδιώτες θα πρέπει να χρηματοδοτήσουν την μετάβασή τους στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Το ταξίδι θα γίνεται με διαστημικά σκάφη των Ηνωμένων Πολιτειών.



Η ευκαιρία δεν θα είναι διαθέσιμη σε όλους πάντως. Εμπορικές οντότητες θα καθορίσουν την σύνθεση του πληρώματος για κάθε αποστολή, ώστε να διασφαλιστεί πως οι ιδιώτες αστροναύτες πληρούν τις προϋποθέσεις και έχουν την απαραίτητη εκπαίδευση.



Η NASA ανακοίνωσε παράλληλα πως θα διευρύνει τις ευκαιρίες που προσφέρει σε ιδιωτικές εταιρείες για εμπορική αξιοποίηση του Σταθμού.



Στην πράξη αυτό σημαίνει πως η υπηρεσία ανοίγει τον δρόμο για την κινηματογράφηση διαφημίσεων ή για άλλες εμπορικές δραστηριότητες στο περιβάλλον χαμηλής βαρύτητας.



Η ανακοίνωση της NASA συνάδει με τις προσπάθειες ιδιωτικοποίησης του Σταθμού. Η κυβέρνηση Τραμπ θα έχει ζητήσει την διακοπή της χρηματοδότησης του Σταθμού από τον κρατικό προϋπολογισμό το 2025.



.@Space_Station is open for commercial business! Watch @Astro_Christina talk about the steps we're taking to make our orbiting laboratory accessible to all Americans. pic.twitter.com/xLp2CpMC2x



— NASA (@NASA) June 7, 2019



VIDEO

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ