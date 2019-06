Στο Χονγκ Κονγκ γίνονται καθημερινά ογκώδεις διαδηλώσεις κατά ενός νομοσχεδίου για την έκδοση στην Κίνα που ετοιμάζει η κυβέρνηση. Στις διαδηλώσεις συμμετέχουν εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις ξεπέρασαν αρκετά το ένα εκατομμύριο.

Σε μια από τις διαδηλώσεις αυτές, ένα ασθενοφόρο πρέπει να περάσει μέσα από τον όγκο των διαδηλωτών. Ενώ εύλογα μπορούμε να υποθέσουμε ότι θα αντιμετώπιζε μεγάλη δυσκολία η πραγματικότητα μας διαψεύδει με εντυπωσιακό τρόπο.

Οι διαδηλωτές ανοίγουν δρόμο σε λίγα δευτερόλεπτα(!) και το ασθενοφόρο περνάει χωρίς κανένα πρόβλημα.

Τα βίντεο που ακολουθούν είναι πράγματι εντυπωσιακά:

[embedded content]

Hong Kong protesters let an ambulance go through the massive protestpic.twitter.com/IN61ZnJ9fZ

— Amichai Stein (@AmichaiStein1) June 16, 2019

periergaa

πηγηΠΕΡΙΕΡΓΑ