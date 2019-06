2019-06-20 14:03:18

Για το τηλεοπτικό μέλλον της Δέσποινας Βανδή στο Open, αναφέρθηκε ο Γιάννης Πουλόπουλος στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ που παρουσίασε στην εκπομπή η "Φωλιά των Κου Κου". Ο Δημοσιογράφος αναφέρθηκε στο τι συμβαίνει με τη ταξιδιωτική εκπομπή της τραγουδίστριας, αλλά και στην παρουσίαση του "X-Factor".



«Εδώ κι μερικές μέρες ακούγεται πάρα πολύ έντονα ότι είναι αμφίβολο το αν η Δέσποινα Βανδή θα συνεχίσει και του χρόνου τη συνεργασία της με το Open. Μπορεί να γνωρίζαμε ότι ουσιαστικά η συμφωνία που είχε με τον σταθμό αφορούσε όχι μόνο τη ταξιδιωτική εκπομπή "My Greece", η οποία βγήκε στον αέρα, αλλά αφορούσε και την παρουσίαση του X-Factor. Φημολογείται εδώ κι αρκετό καιρό ότι επειδή η Δέσποινα έχει προβλήματα με την εκπομπή My Greece, την οποία παρέδωσε στον σταθμό. Τα ζητήματα του "My Greece" επηρεάζουν πολύ για το εάν η Δέσποινα Βανδή θα συνεχίσει στη παρουσίαση του "X-Factor" και γενικότερα τη συνεργασία της με το κανάλι. Το δεύτερο μέρος της είδησης είναι ότι υπάρχει ένα ζωηρό ενδιαφέρον από τον ΣΚΑΪ!», είπε μεταξύ άλλων ο Γιάννης Πουλόπουλος.



http://www.tvnea.com



