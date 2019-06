periergaa

Η ομάδα των Ghosthunters – Paranormal Research Crew μαζί με το Rise.gr πραγματοποίησε έρευνα στο Στοιχειωμένο σανατόριο στην Πάρνηθα. Ανά τα χρόνια, το ανεξήγητο είναι ένας τομέας που κεντρίζει το ενδιαφέρον πολλών. Για κάποιους αποτελεί χόμπι, ενώ για άλλους έχει γίνει μέχρι και… επάγγελμα! Κάπου μεταξύ αυτών των δύο βρίσκεται και η ομάδα των Ghosthunters, που ταξιδεύει εντός και εκτός της Αθήνας (με μία από τις πιο πρόσφατες αποστολές τους να είναι στην Κύπρο), αναζητώντας μυστήριες και άυλες οντότητες, σε μία προσπάθεια επεξήγησης ορισμένων παραφυσικών (ή μη) συμβάντων. Ο Γιώργος Πασπαράκης με τη βοήθεια των Ghosthunters, πήγε στο Σανατόριο (ή αλλιώς Ξενία) της Πάρνηθας και συμμετείχε σε έρευνα αναζήτησης μυστήριων οντοτήτων. Δείτε το βίντεο !!! PARANORMAL RESEARCH CREW / GHOSTHUNTERS GREECE http://bit.ly/30IlDcX http://bit.ly/2VL5RtR http://bit.ly/30HyOuk http://bit.ly/2VM9K1R We are a Greek paranormal research team !!! Our mission is to investigate paranormal activity and to identify, classify, and deal with paranormal activity wherever it may occur. Είμαστε μια ερευνητική ομάδα που ασχολείται με το μεταφυσικό , ερευνούμε μέρη που παρατηρούνται περίεργα φαινόμενα ή ακούγονται ιστορίες για μεταφυσικές δραστηριότητες. Χρησιμοποιούμε ειδικό εξοπλισμό για την καταγραφή περίεργων φαινομένων. Αυτή η ομάδα φτιάχτηκε για όλους εσάς που ασχολείστε με τον τομέα του μεταφυσικού και γενικά για όσους σας αρέσει η περιπέτεια και θέλετε να ανακαλύψετε καινούργια πράγματα.