2019-06-29 13:17:19

Μετα τη συζήτησή μου με τη Γ Μπιτάκου



Στο τέλος του βιντεο δίνω ένα βίντεο για να καταλάβετε τι θεωρώ εγώ χειροπιαστή απόδειξη ότι το κόμμα που κάποτε ψήφισα ως "πατριωτικό" ήταν και είχε μέσα του πολλούς πατριδοκάπηλους. (ο εχθρός εκ των έσω που λέμε) Να με ακυρώσω επειδή κάποτε το ψήφισα το 2000 και μουντζώθηκα όταν το 11 ο καρατζαφέρης ΛΥΣΣΑΞΕ να γίνει πρωθυπουργός ο παπαΔΗΜΙΟΣ, ενώ νωρίτερα τον είχε ο ίδιος αποκαλέσει στη βουλή νεοταξίτη τραπεζικό του συστήματος? Όποιος είναι τόσο τέλειος και αλάθητος, ας με ακυρώσει πρώτος -------------------------------------------------- ΕΛΛΑΔΑ: Λόγια δεν την περιγράφουν, κι έτσι μια γαλανόλευκη αρκεί... Είναι το κύτταρο πολιτισμού και γνώσης, ΠΡΕΠΕΙ να ειναι πέρα και πάνω από σοφιστείες ιεραρχών, πολιτικών και...αμπελοφιλοσόφων! Είναι φιλοσοφία και στάση ζωής. Είναι η δική μου πατρίδα! GREECE: No words to describe it, so I'll stand in silent awe before it's blue and white flag... It's the primary cell of civilization, culture and knowledge...and it HAS to be beyond and above the sophism of politicians, priests and others who see themselves as great minds and philosophers... It is philosophy in it self, and a way of life. It's my beloved land! periergaa

