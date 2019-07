2019-07-13 10:45:28

Tο καλοκαίρι είναι η πιο ανέμελη εποχή του χρόνου: θάλασσα, παραλίες, ηλιοθεραπεία, ρακέτες, βουτιές, ηλιοβασιλέματα και βόλτες σε νησιώτικα σοκάκια και γραφικά καλντερίμια.



Η Κατερίνα Ζαρίφη, ο Παύλος Σταματόπουλος και ο Ηλίας Γκότσης φέτος το καλοκαίρι λένε #not στα καλοκαιρινά κλισέ κι από τις 15 Ιουλίου γίνονται η πιο αγαπημένη καλοκαιρινή μας παρέα, όπου κι αν βρισκόμαστε!



Είτε κάνουμε διακοπές, είτε περνάμε τις ημέρες του καλοκαιριού στην πόλη και περιμένουμε πώς και πώς τη στιγμή να φτιάξουμε βαλίτσες, η Kαλοκαίρι #not παρέα θα δώσει την πιο δροσερή πνοή στα καλοκαιρινά πρωινά μας, κάθε πρωί στις 10.00, στο OPEN.



Η Κατερίνα, ο Παύλος και ο Ηλίας θα γίνουν η αγαπημένη καθημερινή μας καλοκαιρινή συντροφιά, στο Καλοκαίρι #not μια εκπομπή που έχει ένα και μόνο σκοπό: Να μας φτιάχνει τη μέρα!







Η πιο #hot παρέα έρχεται με… φόρα, πολύ χιούμορ, χρηστικές ιδέες και διασκεδαστικά παιχνίδια σε ένα καλοκαιρινό πρωινό με πολλές εκπλήξεις στην πιο #not κλασική καλοκαιρινή εκπομπή!



Κατερίνα, Παύλος και Ηλίας έρχονται στο OPEN τη Δευτέρα 15 Ιουλίου στις 10.00 για… Καλοκαίρι #not και κάνουν κάθε μέρα να μοιάζει… διακοπές!



#kalokairiNot



Δευτέρα-Παρασκευή 10.00-13.00 στο OPEN



