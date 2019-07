Οι κρατούμενοι έχουν διαπράξει τα πιο ειδεχθή εγκλήματαΣτα βάθη της ερήμου Mojave στη νοτιοανατολική Καλιφόρνια, βρίσκεται η φυλακή υψίστης ασφαλείας όπου αν και δεν γίνονταιεκτελέσεις θανατοποινιτών, ωστόσο κανείς κρατούμενος δεν βγαίνει από εδώ ζωντανός. Οι κρατικές φυλακές της Καλιφόρνια, είναι το «σπίτι» για περίπου 600 έγκλειστους οι οποίοι έχουν καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη χωρίς τη δυνατότητα της αποφυλάκισης με αναστολή ποινής - είναι γνωστή και ως «η άλλη θανατική ποινή».Κανείς από τους κρατούμενους δεν έχει καταδικαστεί σε θάνατο, αλλά ουδείς από αυτούς επίσης δεν θα βγει από εδώ ζωντανός. Το σύνολο των φυλακισμένων που βρίσκεται εντός των τειχών του εν λόγω σωφρονιστικού καταστήματος, έχουν διαπράξει ειδεχθή εγκλήματα, όπως δολοφονίες.Οι ζωές τριών τέτοιων κρατουμένων, είναι το αντικείμενο του ντοκιμαντέρ, το «Toe Tag Parole: To Live and Die on Yard A», που θα κάνει τις επόμενες ημέρες πρεμιέρα στην Αυστραλία. Η ταινία εξερευνά την πραγματικότητα της «άλλης ποινής του θανάτου» και σκιαγραφεί το προφίλ των αντρών στην πτέρυγα Α, οι οποίοι πλέον αναζητούν την αυτό-βελτίωση και την πνευματική ανάπτυξη. Ανάμεσα στους κρατουμένους είναι και ο Ken Hartman, ο οποίος στα 19 του και βρισκόμενος υπό την επήρεια αλκοόλ, δολοφόνησε έναν άντρα. Βρίσκεται στη φυλακή τα τελευταία 36 χρόνια «Κάποτε λιθοβολούσαν μέχρι θανάτου και αργότερα τους έστελναν στο απόσπασμα, μετά στην κρεμάλα και στην ηλεκτρική καρέκλα. Αυτό είναι το καλύτερο είδος θανατικής ποινής», λέει ο ίδιος και συμπληρώνει «θα βγω έξω όταν θα μου φορέσουν ένα ταμπελάκι στο πόδι…».Ο κρατούμενος Ken Hartmannewsbeast.gr