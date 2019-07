Ένα φιλμ του Δρ. Στέφανου Διαμαντή για τα μανιτάρια του Αγίου Όρους.Συντελεστές:Επιστημονική επιμέλεια: Στέφανος ΔιαμαντήςΜουσική: Δημήτρης ΠλαζομίτηςΚείμενο-Αφήγηση: Στέφανος ΔιαμαντήςΣκηνοθεσία: Δημήτρης ΠλαζομίτηςΥπεύθυνος παραγωγής: Ιερομόναχος Ιουστίνος ΣιμωνοπετρίτηςΦωτογραφία: Κώστας Μπαλάφας, Αντώνης Βασιλειάδης, Στέφανος ΔιαμαντήςΧορηγός: Ελληνικά ΠετρέλαιαΙούλιος, 2006Ο Δρ. Στέφανος Διαμαντής είναι ειδικός στη μελέτη των μανιταριών της Ελλάδας και ιδιαίτερα του Αγίου Όρους, καθώς και στην αγιορειτική χλωρίδα, στην οποία παρέχει τις υπηρεσίες του εδώ και χρόνια.Είναι καθοριστική η συμβολή του στη διάσωση των δασών του Αγίου Όρους από το έλκος της καστανιάς.Για πρώτη φορά, τα μανιτάρια του Αγίου Όρους παρουσιάζονται σε τέτοια έκταση και με τέτοια επιστημονική πληρότητα.(Δείτε επίσης: Διαμαντής Στέφανος - Περλέρου Χαρίκλεια,Η μυκοχλωρίδα του Αγίου Όρους.Θεσσαλονίκη 1997(http://athoslibrary.blogspot.com/2016/10/blog-post_78.html)Dr. Stefanos Diamantis is a specialist in the study of the mushrooms of Greece and especially those of Mount Athos. He is also an expert in the Mount Athos flora, where he provides his services for years. His contribution is decisive to the rescue of the Mount Athos forest from the chestnut ulcer.For the first time, the mushrooms of Mount Athos are presentated so thoroughly and scientifically.(See also: http://athoslibrary.blogspot.com/2016/10/blog-post_78.html)http://athosmoviearchive.blogspot.com