Απογευματινο ψαρεμα στο Αιγαιο



Για τρεις εβδομαδες πριπου θα ειμαι με ενα ποδι ,για ψαρεμα με την βαρκα λιγο δυσκολο να κανουμε, εδω ενα βιντεακι πολυ καλο που εμεινε να μας θυμιζει ψαρεματα που οπως παει η κατασταση συσκολα θα εχουμε την ευκαιρια να βρισκουμε μερη με ψαρια οταν θελουμε για να κανουμε ενα ψαρεμα και να φυγουμε με ενα ωραιο χαμογελο,την καλημερα μας σας ευχαριστω παρα πολυ που συνεχιζεται και παρακολουθειτε τα βιντεακια μας,,



Αυτό το κανάλι είναι αφιερωμένο στη θάλασσα και στο ψάρεμα! Ελπίζω να το απολαύσετε οσο και 'γω.. --------------------------------------------------------------------------------------- This youtube channel is dedicated to fishing ! I hope you enjoy it as much as i do.. periergaa

